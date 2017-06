Ondernemers zijn overlast rondom voormalige Netamfabriek in Leek zat

LEEK – Ondernemers rondom de voormalige Netamfabriek aan het industriepark in Leek zijn de overlast zat. Wekelijks hebben zij te maken met rondzwervende lui over hun bedrijventerreinen die hun hand niet omdraaien voor een vernielinkje hier of daar. Ze houden zich op rond de fabriek waar aanhangers en trailers werden gemaakt. Het bedrijf werd in 2005 failliet verklaard. Sindsdien staat het leeg. Inmiddels is er geen ruit meer heel en onverlaten kunnen zich gemakkelijk toegang verschaffen door de deuren waarvan de sloten zijn afgebroken. Het terrein is officieel verboden te betreden maar ongenode gasten trekken zich daar niets van aan. De ondernemers vragen zich af wanneer de politie ingrijpt.