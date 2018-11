Ongeïnspireerd Roden wint van Peize in teleurstellende derby

Kansrijk Peize loopt ook aan de Norgerweg tegen een nederlaag aan

RODEN – De beladen derby tussen Roden en Peize afgelopen zondag, op voorhand al de competitiewedstrijd van het jaar voor beide clubs, zal niet de geschiedenisboeken in gaan als één van de meest memorabele. Tot aan de 1-0 van Roden viel er bijster weinig te genieten. Pas in de slotfase werd de wedstrijd echt leuk, toen Peize kans na kans op de gelijkmaker om zeep hielp. Ondanks het grote verschil op de ranglijst, Roden doet mee om de prijzen, Peize daarentegen is hekkensluiter in de 2e klasse K, maakten de ploegen elkaar niet veel en is Roden uiteindelijk de gelukkige winnaar. ,,Het is een lekker gevoel dat je deze derby met 1-0 wint”, zegt de winnende Roden-trainer Harry Zwiers na de wedstrijd.

De verwachtingen waren hooggespannen zondagmiddag in Roden. Zijn er nog ludieke acties? Zal underdog Peize, dat tegen Roden altijd tweehonderd procent geeft, kunnen stunten in Roden? Peize heeft als hekkensluiter de punten hard nodig en wat is er lekkerder dan buur Roden, dat een week eerder door een gelijkspel bij Sint Annaparochie de eerste periode verspeelde maar nog volop in de race is om de prijzen, pijn te doen? Zo’n 800 toeschouwers kwamen op het aantrekkelijke affiche af, die vlak voor het beginsignaal nog even werden opgeschrikt door een vuurwerkshow en ander vlammend vermaak van een aantal suppoters. Roden startte zonder de veel scorende spits Enrico Wardenier die op de training geblesseerd was geraakt en op de reservebank startte. Bij Peize stond linkervleugelaanvaller Simon Wekema weer in het basiselftal na een paar maanden blessureleed.

Nadat de rookwalmen van het vuurwerk op het veld waren weggetrokken floot scheidsrechter Ferdinand van der Werf voor het startsignaal. Al snel werd duidelijk dat het een wedstrijd zou worden tussen twee ploegen die elkaar niet zoveel ontlopen. Roden voetbalde wellicht wat makkelijker, hoewel het de thuisploeg geen enkel moment in de wedstrijd lukte om het spel naar zich toe te trekken, Peize zette daar veel strijd en opportunisme tegenover. In de 7e minuut leverde dit strijdplan van Peize bijna de 0-1 op toen Arnold van der Ploeg vanuit de tweede lijn een vreemde zwabberbal produceerde die op de deklat onder de uitblinkende Roden-doelman Klaas Kleiker uiteenspatte.

Niet lang daarna raakte ook Roden het houtwerk. Na slecht uitverdedigen van Peize-sluitpost Lennart Renkema stootte Roden aan de rechterflank door en volgde er een voorzet die met enig fortuin voor de voeten van Rutger van der Laan belandde. Diens halve omhaal van dichtbij sprong via de binnenkant van de paal het veld weer in. Peize kwam daar goed weg, Roden had pech. In een wat tamme, rommelige eerste helft zonder echt veel hoogtepunten kregen beide ploegen kansen op de openingstreffer. Zo dook Peize-aanvaller Frank Darwinkel uit een gevaarlijk indraaiende hoekschop van Simon Wekema kansrijk op voor Roden-keeper Kleiker, zijn kopbal vloog echter over de lat. De grootste kans in de eerste helft was echter voor Roden. Spits René de Vries kwam met enig geluk vrij voor doelman Renkema, leek wat te schrikken van de geboden kans en produceerde een teleurstellende afzwaaier die het doel volledig miste. De 0-0 ruststand was een juiste afspiegeling van de wedstrijd en ook illustratief voor de weinig enerverende pot tot dan toe. De derby snakte naar een doelpunt en meer beleving.

Na de pauze aanvankelijk hetzelfde beeld: veel strijd, weinig spektakel. Simon Wekema kreeg namens Peize een goede schietkans op de rand van het strafschopgebied, maar zijn uithaal miste precisie en vloog ver naast. Thuisploeg Roden liet na rust nog weinig overtuigende dingen zien en kwam na zeventig minuten eigenlijk een beetje uit het niets op voorsprong. Een indraaiende vrije trap van Rutger van der Laan, bedoeld als voorzet, werd niet aangeraakt en vloog zo via de binnenkant van de paal buiten bereik van doelman Renkema binnen: 1-0.

Peize moest in de slotfase de gelijkmaker zien te forceren, waardoor de wedstrijd eindelijk de spanning en beleving kreeg die je van deze burenruzie zou verwachten. Met het nodige fortuin en dankzij een uitblinkende doelman Klaas Kleiker trok Roden de 1-0 over de streep. Kleiker pareerde kansrijke pogingen van Frank Darwinkel, Marco Consten en invaller David Kruizenga op voortreffelijke wijze. Wel mocht de goalie van geluk spreken dat Peter Hars in een rebound, Kleiker lag nog op de grond, voor open doel over schoot. En zo deed Peize zichzelf uiteindelijk tekort en was Roden de gelukkigste in een teleurstellende derby.

Uitblinker Klaas Kleiker was medeverantwoordelijk voor de zege van Roden: ,,Ja, ik pakte een paar goede ballen, maar ik had ook een paar keer geluk. Ongelofelijk hoe die Peize-speler voor open doel van zo dichtbij over schoot. Het was makkelijker om de bal erin te schieten, dan de bal over te schieten”, doelt de sluitpost op de grote kans van Peter Hars in de slotfase. Een makkelijke zege was het allerminst. ,,Dit zijn altijd wedstrijden op zich. De plek op de ranglijst telt dan niet. We moesten laten zien dat wij beter zijn dan Peize. Met het publiek erachter waren wij verplicht om te winnen. Dat is gelukt. Ook lekker om weer eens de nul te houden. We kunnen ons nu weer richten op de volgende wedstrijd”, aldus de goalie.

Roden-trainer Harry Zwiers zag in de eerste helft een beter Roden, maar vond dat zijn ploeg het zichzelf onnodig moeilijk maakte in de slotfase. ,,Peize speelde opportunistisch voetbal, daar hadden wij wel wat moeite mee. In de eerste helft hadden wij het betere van het spel en creëerden wij de beste kansen. Na de 1-0 lieten wij ons inzakken, dat moesten we juist niet doen. Zij misten nog een drietal opgelegde kansen. Het zat ons mee vanmiddag”.

Voor Peize is de nederlaag zuur. De ploeg werkte hard en vergat zichzelf te belonen. ,,Daarom staan we waar we staan”, doelt Peize-trainer Henk Veenhof op de laatste plaats op de ranglijst. ,,Wij waren de betere ploeg tegen de koploper. We creëerden drie of vier opgelegde kansen aan het einde van de wedstrijd en gaven weinig kansen weg. Onze organisatie stond als een huis. Ik ben wat dat betreft tevreden over het vertoonde spel. Dat geeft moed komende zondag tegen FC Lewenborg. Het is zuur dat je hier verliest, maar in mei 2019 kunnen we revanche nemen tegen Roden”.

Roden – Peize 1-0 (0-0)

Van der Laan 1-0. Scheidsrechter: Van der Werf. Gele kaarten: Van Dijk, De Vries (Roden), Van der Ploeg, Hars, Westerhof, Wekema (Peize).

Roden: Kleiker, Idema, Bousema, Van Santen, Van der Laan (82. Van Wijk), Roede (75. Brouwer), De Vries (90. E. Wardenier), Ter Arkel, Smit, Van Dijk, Bos.

Peize: Renkema, Westerhof, Joosten, P. Kosters, R. Kosters (78. Kruizenga), Darwinkel, Guchelaar, Consten, Van der Ploeg, Wekema (86. Van Leeuwen), Hars.