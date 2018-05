Ongeloof in Nieuw-Roden: geen 10-3, maar ook geen 3-3

Blauw-witten grossieren in kansen missen en boeken benauwde overwinning

NIEUW-RODEN – De 3-2 was in alle opzichten een ongeloofwaardige uitslag. Een veel beter Nieuw-Roden kreeg onvoorstelbaar veel opgelegde kansen tegen het tegen degradatie vechtende Harlingen, die allen verprutst werden. En dan weet je in de voetballerij dat de tegenstander, ook al is het zwak zoals Harlingen , ook kansen gaat krijgen. Daardoor werd het alsnog een spannende strijd. In de laatste fase kwamen de Friezen langszij. Twee doelpunten werden zelfs afgekeurd, het was zeer discutabel. De opluchting was dan ook groot in het Nei Roner kamp.

Sander Drent, na afloop hangend over de hekken, was niet te spreken over de kritische toeschouwers. “Wij peppen ons op, terwijl jullie negatief zijn, dat krijgen we mee in het veld”, was de mening van de goaltjesdief pur sang, die vandaag de grootste kansen omzeep hielp. En dan mag je kritisch zijn, publiek (en dan mag je nog dankbaar zijn dat ze er waren in dit beestenweer, met dank aan de Rits Aalders-tribune- en pers. Maar van dezelfde pers mag Sander ook weten dat het positiespel voor rust in orde was. Maar die kansen…en dat gold niet alleen voor Sander Drent, als was hij daar vandaag wel de absolute koning in. De eerste de beste gelegenheid kreeg Jasper Blauw die op het spekgladde veld een sliding inzette. De keeper kon pareren. Vervolgens een leuk bedacht hakballetje van Marcel Kuiper, na een doelpoging van Sander Drent, waarna de keeper de bal niet klem kreeg. Een uithaal van Martijn Drent draaide in de verste hoek, waar de keeper nog net aan kon. En even later wederom Sander Drent, die inkopte, de doelman kon de bal net naast kijken. Nei-Roon kreeg kans op kans. Het rendement 0,0. En dan weet je dat het gevaarlijk is. Na een tweede doelpoging met het hoofd van Sander Drent- goed naar de grond koppend- kreeg de Harlingen-doelman de bal in handen, trapte snel uit. De behendige Sander Zeilmaker gleed de bal tussen de benen van Femko de Vries door: 0-1. “We pakken het zo weer op”, riepen de Nieuw-Roden-supporters vol vertrouwen. Qua voetbal was dat een logische constatering, maar de thuisclub liep zelf niet over van vertrouwen en moest waakzaam zijn op een tegenstoot. En, hoewel gewaarschuwd, was Nieuw-Roden niet alert. Terwijl de bal klaargelegd werd voor Jurriaan Kampen, schoot deze in riante positie te slap in. Even later kregen de gastheren een tweede deksel op de neus. Yasin Faggouss brak vanaf de middellijn door, de ‘Rooie Panter’ Femko de Vries kwam zijn kooi uit en wilde de bal wegtrappen, maar miste finaal. Jelmer Kooistra raakte de bal wel en hoe: 0-2! Nieuw-Roden was veel te slordig, onnauwkeurig. En dat terwijl de aanvallen prima werden opgezet. Meestal van de opkomende back Dennis Matulessy en van de andere vleugel Martijn Drent. Het kansenfestival ging gewoon door. Sander Drent kopte van dichtbij over, een schot van Rens Komdeur werd gekeerd en een boogbal van Kuiper was op de bomen gericht. Tot eindelijk het moment van Sander Drent. De hoekschop kwam van Kuiper, Drent gaf met een knappe, achterwaartse kopbal Vincent van der Werff het nakijken: 1-2. Het dient gezegd, een wonderschoon doelpunt. De aansluitingstreffer viel vlak voor de pauze. De 2-2 leek zelfs nog in de maak. Na een belangrijke onderschepping van Ronald Bouwes, werd Matulessy bediend. De verdediger liet een prima voorzet los, waarna Martijn Drent hard, maar voor het doel langs kopte. En dan was er nog de kopsterke Kampen, die ook geen doel trof. “Wat slecht”, mopperden de toeschouwers. Opgeteld waren het een stuk of tien toch wel doelrijpe kansen, die Nieuw-Roden niet wist te verzilveren. In deel twee eenzelfde beeld. Nieuw-Roden viel aan. En beloonde zich nu ook op tijd. Nadat een eerste voorzet werd afgeslagen pompte Kampen het ronde ding nog eens voor het doel. Wie anders dan Sander Drent knikte via de onderkant van de lat binnen: 2-2. Was de scherpte voorin niet aanwezig, achterin was het ook niet solide. Sjouke Bootsma mocht zo doorlopen, had de hoek voor het uitkiezen, maar mikte net naast de verste paal. Aan de andere kant viel de 3-2, op naam van Jasper Blauw, die de bal in het net liet rollen. De kansen bleven komen, Nieuw-Roden kon maar niet overtuigen. Dan een bizar moment. Terwijl de Noordenvelders in de aanval gingen en afgevlagd werden voor buitenspel, scoorde Bootsma met een knappe omhaal de 3-3. Althans de scheidsrechter wees naar het midden, maar spoedde zich vervolgens naar de grensrechter, die voor buitenspel vlagde. Doelpunt afgekeurd, al bleef het scorebord hardnekkig op 3-3 staan. Met nog een kwartier te gaan was de ploeg van Patrick van Nimwegen nog niet bij machte de ballen in het net te werken. Sander Drent- we kunnen er niet omheen- draaide een lobbal naast de paal en Blauw kwam door met twee man, tegenover twee spelers van Harlingen. Blauw had zelf kunnen afmaken of passen op zijn twee medespelers. Weer een kans verkeken. “Als je zo blijft voetballen win je ook niet”, klonk het vanaf de Rits Aalders-tribune. Zelfs de ingebrachte Niels Kalfsbeek kreeg nog een kopkans, maar verloor het luchtduel van de keeper. Vijf minuten voor tijd werd wederom een doelpunt van Harlingen wegens buitenspel afgekeurd. Het scorebord gaf nog steeds aan: 3-3. Was het een vooruitziende blik? In ieder geval wankelde Nieuw-Roden serieus. Sander Drent, die weer een opgelegde kans miste, had daarna pech met een inzet tegen de lat. Zelden zoveel kansen gezien als deze wedstrijd van Nieuw-Roden. Patrick van Nimwegen was bijzonder opgelucht en zag ook dat de scherpte er niet was. De oefenmeester wees op de donderdagwedstrijd, die toch wel in de benen zat. Maar dan nog, weet ook Van Nimwegen. De kritische supporters weten al wat er op de training op het programma staat: afwerken op doel. Je kunt het ook nog van de positieve kant beschouwen: als je zoveel kansen creëert als Nieuw-Roden, dat is ook een kwaliteit….Nieuw-Roden staat als promovendus gewoon keurig zevende.

Sportpark Nieuw-Roden: Nieuw-Roden-Harlingen 3-2; Scoreverloop: 18. Sander Zeilmaker 0-1, 27. Jelmer Kooistra 0-2, 37. Sander Drent 1-2, 50. Sander Drent 2-2, 54. Jasper Blauw 3-2; Scheidsrechter: F. Hooge (Hollandscheveld); Toeschouwers: 45

Opstelling Nieuw-Roden: Femko de Vries, Dennis Matulessy, Rens Komdeur (56. Bobby Coster), Ivar den Hollander, Frank Boksebeld, Marcel Kuiper, Jasper Blauw (76. Niels Kalfsbeek), Ronald Bouwes (71. Martijn Steenbergen), Sander Drent, Jurriaan Kampen, Martijn Drent