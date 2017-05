Plaats: Roden

Datum 27 april

Tijd: 10.00 uur

RODEN – Mensen kijken is bijna net zo leuk als aapjes kijken. Misschien zelfs wel leuker. En dus zocht de Ongenode gast zich donderdagochtend een plek op, midden in het centrum van Roden. Om mensjes te kijken dus. Te kijken wie de ijzige kou trotseerde om te genieten van de festiviteiten in Roden, dat ondanks de voorspellingen en de inderdaad winterse omstandigheden toch een prima Koningsdag kende.

Karin Geuken was al vroeg, zo laat ze weten. Haar zoon was, zo laat ze eveneens weten, ook de eerste die iets verkocht op de vrijmarkt. Waarde: 4,50 euro. We zien Sieny Mulder op de fiets met achterop een grote jerrycan ranja. We zien – zeker 23 keer- Ascal Miedema voorbij komen. Hij rent van Scapino naar centrum en weer terug, en weer terug en opnieuw terug. We zien Alie Nijdam, die goede zaken doet op de markt en we zien ook Annemarie Smith. Met hond en in sportkleding. Koningsdag of niet, er wordt gelopen. Susan Scheepstra lacht, dochter Vera danst. Freerk Groefzema geniet van de markt, want ook hem zien we diverse keren langslopen. Freerk kan ook niet onopgemerkt een rondje doen. Meester Freerk wordt constant geroepen en aangeklampt. Johan Wardenier is er ook, net als zijn collega Roelf Bolman en de spelers van VV Roden C1. Het pientere zoontje van Denise de Hoop lijkt belang te hebben bij alles wat op de kleedjes uitgestald ligt en Hans en Wilma (achternaam overbodig) lopen heerlijk ontspannen langs de kleedjes met hoofdzakelijk speelgoed. Henk Boxem in trainingsbroek, dat zien we niet vaak. Het kan allemaal op Koningsdag, zoals we ook de ijverige Fikre Forsido een keer of tien voorbij zien dribbelen. Klaas Smid is er uiteraard, Wietse Rozema laat Koningsdag ook al niet aan zich voorbij gaan. Johan Wiersma verkoopt geen vis op de markt, Bert is met Nienke, Geert met Janny. Arianne Oversier kijkt geïnteresseerd rond, later zien we ook Maarten lopen. En kijk, Peter Schaap. Op 6 mei verschijnt zowel zijn nieuwe boek als zijn nieuwe cd. Nu loopt hij ter voorbereiding op de markt. Alex Jager is er ook. Voor deze gelegenheid wandelt zelfs hij. Huibert van der Starre heeft het naar zijn zin, Robert Zondervan bestelt een gebakje voor zijn dochter. Rieta de Vries heeft uiteraard weer een mooie, opvallende haarkleur. Hanno Feiken (ex gemeente Noordenveld) loopt mooi kalm rond. Hier een praatje, daar een babbeltje. Aaldert van der Graaf is er met het hele gezin, zoals ‘meneer’ Henk (Kuiper, zeg maar de nieuwe meneer Paul die er ook is) ook op de markt aanwezig is. De kleur van de jas van Rieks Perdok bestempelen we als mooi en opvallend, zoals het haar van Martine Hartman altijd in orde is. Gerk Huisma is er, net als Horst uit Nij-Roon en Ate Visser. Arie van Klei scharrelt rond, net als voormalig voetbaltrainer Rolf de Boer. Paul Reiné wandelt langs, net als Peter Westra die een Staatslot aanschaft. Niet geschoten is immers altijd mis. Jeannetta Roede van ONR is present, net als Wim en Hendrik Liewes en Henriette (van Argo) en Erik. Hun buit? Iets dat lijkt op poffertjes. Roelof Bathoorn heeft de reis van Lieveren naar Roden gemaakt, zoals ook Ard Vrielink weer eens in Nederland is. Hij wandelt samen met Jan Nauta, ook al uit Lieveren, over de markt. Met lege handen overigens. Jan Willem Pieter Slotema kuiert mooi rustig rond en constateert dat er hier meer handel is dan in hometown Leek. Zwemcoach Lucienne Winkel en politicus Robert H. Meijer mogen niet ontbreken, net als Wim van der Dong en Jan Tiesinga met vrouw. En mocht er een arm kindje overvallen worden, Fred Wekema was er ook. De Commando Krav Maga gigant van ons land. Jolanda Trip heeft wel iets gekocht, althans ze heeft een tasje in haar hand. Geert Rijpma praat en kijkt, de Hagenauws zijn niet meer te tellen, net als overigens de Hummels en de De Vriesjes. Paulus Flokstra loopt richting huis. In beide handen tassenvol spullen. Troost voor Paulus, zwaar is het allemaal niet. We zien Simone Tiehuis en Ruth en Erik, die tussen de heel korte buien door ook een blik werpen op het veelal aangeboden speelgoed. Jan Dijkstra wandelt rond, net als zijn dochter Patricia en zijn schoonzoon Roger. Schrijver en pannenkoekenliefhebber Hindrik van er Spoel heeft niets gevonden op de markt, Gety Brink probeert dat ene bijzondere dingetje op de vrijmarkt te vinden, dat speldje in die hooiberg. Danscoach Monique Wolters lacht, Herman van der Roest maakt muziek en Thijs Baving zit loge: op het balkon bij de Jumbo. Geert Hamstra heeft het naar zijn zin, dat lijkt ook te gelden voor Catrin Barth. Ongenode Gast heeft de koffie op. Uurtje mensen kijken. Geluk zit soms in heel kleine dingen.