Ongenode Gast: Albertsbaan Roden

RODEN – Hoewel een hagelnieuwe parkeerplaats in hartje centrum, mooi dat de Ongenode Gast de bolide er niet kwijt kon. Vanaf het Ky-Hotel toog hij ter voet naar het dorpshart van Roden. Want daar gebeurde het zaterdagmiddag. Dáár waren de hapjes, drankjes, de danseressen en de muziek. Net als tout bekend Roden. Als honingbijen kwamen ze af op de parkeerplaats die al zo’n 20 jaar het nieuws beheerst. Om een feestje te vieren dit keer: de opening van Piazza Alberto.

Piazza Alberto dus. Past beter. Albertsbaan is toch wel wat armoedig voor een plein met Italiaanse allure, moet architect Frans Beune gedacht hebben. Al sprak Emiel van der Heide, die de boel aan elkaar kletste, van Piazzo Alberto. Tot een mevrouw uit de menigte stapte en hem even wees op het feit dat piazzo helemaal niet voorkomt in de Italiaanse vocabulaire. Dat wist hij natuurlijk wel, antwoordde hij vlotjes, maar was gewoon even benieuwd of de boel wel op scherp stond bij het publiek. Voor wethouder Reint-Jan Auwema was de parkeerplaats in het centrum van Roden een ware uitputtingsslag. Een projectje dat hem behoorlijk wat zweetdruppels op het voorhoofd (en naar waarschijnlijk ook wel op andere plekken) heeft bezorgd. Iedereen vond er wel iets van. En dat terwijl de jonge, bevlogen wethouder Project P er nog wel in sneltreinvaart doorheen dacht te jakkeren drie jaar geleden. Eén voordeeltje is er wel: hij heeft inmiddels genoeg stof om een boek te kunnen schrijven. Met een beetje geluk wordt het een bestseller. Verhalen en intriges zat. Oud burgemeester Hans van der Laan –die zijn 67e verjaardag vierde op 1 juli- kreeg ook nog even een beste pluim uitgedeeld van de wethouder. Niet om zijn rijkunsten, de slakkengang waarmee hij regelmatig samen met de wethouder naar de provincie toog bezorgde Auwema jeuk tussen de tenen, maar om zijn steun en toeverlaat in het behoorlijk complexe dossier. Roem om zijn rust, ingetogen houding, korte maar duidelijke tips en om zijn cynisme. Burgemeester Klaas Smid stond ook tussen het publiek. Hij kreeg nog een mooi schilderijtje, een pentekening, van Piazza Alberto, uitgereikt door Zakenkringvoorzitter Johan Hummel. Net als Jan Spandaw en Jan Buiter, als dank voor hun tomeloze inzet voor de vernieuwing van de parkeerplaats. Ook gedeputeerde Henk Brink toonde zich uiterst tevreden over het resultaat. Sjors van der Heide kreeg 3 minuten om iets te zeggen over de parkeerplaats waarvan hij alleen al goed is voor een plannetje of vijf. Het horloge van Van der Heide functioneerde naar alle waarschijnlijk niet helemaal naar behoren, het werd bijna een kwartier. Maar dat kan niemand hem kwalijk nemen. Oud-Cubaleider Fidel Castro deed tussen de 3 en 5 uur over een goeie speech. En dan valt 15 minuten best mee, volgens van der Heide die beloofde de komende 3 jaar ieder jaar 10.000 euro in de kas van de zakenkring te storten. En dat moet prettig zijn voor de ambitieuze club die nog lang niet klaar is na de Albertsbaan. Toen Erwin Nyhoff In the Getto van Elvis Presley inzette, gingen de remmen volledig los op Piazza Alberto. De drankjes gleden er lekker in bij Alex Wekema, jaarbeursman Anne Rozema, Paulus Flokstra, Jan Tiesinga, Wim en Jelleke Liewes. Wilma van der Laan zette haar tanden in een heerlijke tartaarburger ambachtelijk bereid van biologisch rundvlees. De spareribs van Merijn Ingelse vielen ook in de smaak op het Roden Proeft festival. Andere gespotte BN’ers: Tjebbo en Danita, Jan Chris Meelishoek, Roel Kuper, Jan Giezen, Simone Giezen, de dames Anneke, Marion, Joke en Wende, Frens Sikkema en Hilly, Catrin van der Heide met dochter Senna, Gerry Poster die Bruna voor deze gelegenheid overliet aan collega’s, Rika van der Heide, Herman Holland, Henk Koekoek, Bjorn Ruchti, Jan Tiesinga, Oeds Keizer, Otto Huisman, Peterina Zeeman, Werner Nanninga met vrouw, Johan Hummel, Jan Hut, Jan Kemkers, Jans en Jos Darwinkel, de mensen van de EHBO, Johan Baard, Fennie Schothorst, Jaap en Alie Oldenburger, de Volksvermakers, familie Overwijk, burgemeester Klaas Smid, Jan Bos, Pieter van der Bosch, Bert Rijks, Martijn, Gido en Bas van de catering, Erik Roossien, Roland van der Krogt, Roy Steendam, Gerrie Poster, Wina en Geert Kruims, Joop Kluitenberg, Mariska Slenema, Lammert en Gerry, Onno de vries, Rene Komduur, Andre en Anoesjka, Irwig en Linda, Hendrik van der Heide, Kina Bathoorn en Andre Postema. En dan hebben we ze nog lang niet allemaal genoemd. Want de Ongenode Gast wil naar huis. Hij moet nog een stukkie lopen.