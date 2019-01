Ongenode Gast bij inloopbijeenkomst dementie

RODEN – Na afloop van de maandelijkse perslunch van de gemeente Noordenveld, stond afgelopen weekend een bijzondere bijeenkomst op het programma. Het college van Noordenveld besloot namelijk een bezoek te brengen aan de stand van Alzheimer Drenthe en Netwerk Dementie, die op het Inwonersplein te Roden een dag lang klaar stonden voor mensen met vragen over dementie. Casemanagers, ervaringsdeskundigen en mensen uit de zorg beantwoordden de gehele dag vragen over alles wat met dementie te maken had. De Ongenode Gast was er bij en zag met eigen ogen hoe het college zich onderdompelde in de wereld van dementie.

De perslunch duurde korte dan anders. Een halfuurtje maar. Niet omdat er geen belangrijke onderwerpen werden besproken, maar meer omdat het college een druk programma heeft. Dat geldt niet in de laatste plaats voor wethouder Alex Wekema. Hij heeft een zwaar weekend achter de rug (voetbaltrip naar Londen) en moet zichtbaar bijkomen. ‘Ik ben ziek geworden in Engeland’, concludeert hij met een ernstig gezicht. Toch roept de plicht alweer. Vrije dagen zitten er nu eenmaal niet in. Maandagochtend stond er alweer een onderzoek naar de ongelukken op de Maatlanden op het programma en woensdagavond staat in het teken van de raadsvergadering. Op paracetamol probeert de wethouder de dagen door te komen.

Op het Inwonersplein is het bij aankomst druk. Het college wordt er hartelijk ontvangen door afgevaardigden van Dementievriendelijk Drenthe. Kirsten Ipema is de verantwoordelijke wethouder van Noordenveld, met betrekking tot gezondheidszorg. Zij ontvangt het boekje ‘Langer meedoen met dementie’ en gaat in gesprek met aanwezigen. Onder de aanwezigen zien we onder andere Gerard Meijering, die zich vaker met dit soort thema’s bezighoudt. Ook aanwezig: Jos Sanders. De beleidsmedewerker van Noordenveld vertelt dat de inloopbijeenkomst tot nog toe een groot succes is. ‘We hebben al veel mensen over de vloer gehad. Er staan de hele dag casemanagers klaar, die met de mensen in gesprek konden. Vanochtend waren dat er zelfs drie. Het is mooi om te zien dat het goed loopt’, zegt hij. Het meest in trek zijn de VR-brillen. Virtual Reality dus. Brillen waarmee de gebruiker zich plotsklaps in een andere wereld waant. ‘Met het programma op deze brillen, krijg je inzage in hoe iemand met dementie een verjaardag ervaart’, zegt Jos. Het mag geen verrassing heten dat leden van het college de brillen zullen uitproberen.

Maar de Virtual Reality-brillen zijn in trek. Al de hele dag is er een ware stormloop als het aankomt op deze ervaring. Geïnteresseerden wanen zich twaalf minuten in de wereld van een dementerende en delen in het nagesprek hun ervaringen. ‘Het maakt indruk op de mensen’, zegt Jos Sanders. ‘Sommigen waren vrij emotioneel na het opzetten van de VR-bril.’ Ondertussen wacht het college geduldig hun beurt af. Al snel gaat het gesprek over voetbal. Wat wil je met wethouder Henk Kosters (fervent VV Peize-aanhanger), burgemeester Klaas Smid (voetbalde zelf en had een broer die bij Go Ahead Eagles speelde), Alex Wekema (maakte furore in de jeugd van Roden) en Jeroen Westendorp (nog steeds actief op de vrijdagavond bij VV ONR). Kirsten Ipema zucht. ‘Alweer voetbal?’, mompelt ze hardop. Gesprekken kunnen lang duren wanneer het over een onderwerp gaat waar je zelf weinig interesse in hebt.

Eenmaal aan de beurt, krijgen de proefkonijnen (Smid, Ipema en Kosters) een korte instructie. Wethouder Ipema is na afloop onder de indruk. ‘Het was best heftig’, zegt zij. ‘Het komt wel even binnen. In de simulatie zit je op een verjaardag en krijg je alles nogal vaag mee. Je ziet mensen praten en hoort dat ze het over iemand hebben. Dan denk je: gaat dat over mij? Het is een hele heftige, maar waardevolle ervaring.’ De wethouder concludeert dat de bijeenkomst op het Inwonersplein een succes was. ‘Zo’n driehonderd mensen kwamen een kijkje nemen. Helaas hadden we maar drie VR-brillen, dus niet iedereen heeft een simulatie kunnen meemaken. Ik sluit niet uit dat wij later nog eens die simulatie aanbieden aan geïnteresseerden. Het is namelijk heel waardevol gebleken.’

Wat: inloopbijeenkomst over dementie op het Inwonersplein

Wanneer: dinsdag 15 januari

Hoe laat: 13:00 uur