Ongenode Gast – FC Groningen on tour bij VEV’67

LEEK – ‘FC Groningen on tour’ streek afgelopen week neer bij VEV’67 in Leek. Tijdens deze speciale dag kregen kinderen training van jeugdtrainers van FC Groningen. Zo konden zij ervaren hoe het is om te trainen als een prof. Onze Ongenode Gast toog naar het winderige sportpark te Leek, om hoogstpersoonlijk polshoogte te nemen.

Het lijkt altijd te waaien op Sportpark Oostindie. Het was druk op de thuishaven van de Christelijke Voetbalvereniging Vlug en Vaardig, alwaar enthousiaste voetballers fanatieke trainingen kregen van een aantal jeugdtrainers van ‘de FC’. Uit de boxen bij de kantine klinkt opzwepende muziek, terwijl hoofd-jeugdopleidingen Arjan Pruim een praatje maakt met de Ongenode Gast. ‘Het idee komt vanuit FC Groningen. Zij hebben ons benaderd en wij werken hier graag aan mee. Voor de FC is dit een stukje exposure. Voor ons is dit een mooie gelegenheid om de jeugd kennis te laten maken met trainingen van speciaal opgeleide trainers’, zegt Arjan. Als opleidingshoofd ziet hij een groot contrast tussen deze trainers en de eigen vrijwilligers. ‘Deze jongens zijn er duidelijk voor opgeleid en hebben zelf bijna allemaal op een hoog niveau gespeeld. Bij ons zijn het voornamelijk vrijwilligers, waar we uiteraard heel blij mee zijn. Maar we kunnen zeker het een en ander leren van de jeugdtrainers’, zegt Arjan.

Op het kunstgrasveld bij de kantine zijn de trainingen in volle gang. Opvallend is dat er vooral wordt getraind op één-op-één situaties en afronden. Keeper Glenn heeft het er maar druk mee. De één na de andere aanvaller stormt op hem af. Shirts van FC Groningen, Ajax, FC Barcelona en Real Madrid komen om en om zijn kant op rennen. Opvallend: shirts van Feyenoord zijn hier vandaag niet aanwezig. Misschien toch niet zo populair in het zuidelijke gedeelte van het Westerkwartier?

Ondertussen vergeet Sven zijn verdedigende taak, waardoor Koen ongehinderd kan scoren. Sven vergat eventjes dat hij na een aanval direct moet verdedigen en verontschuldigd zich bij zijn teamgenoten. Louise houdt zich voetballend sterk staande tussen al het geweld en scoort een fraai doelpunt. Dit alles ontgaat Geert, die op een bijveld de lijnen trekt. Hij is al een aantal jaren vrijwilliger bij de club uit Leek. ‘Mijn zoon vroeg ooit of ik dit wel wilde doen en toen heb ik ja gezegd’, laat Geert weten. Wanneer de Ongenode Gast hem vraagt of hij zelf gevoetbald heeft, moet hij lachen. ‘Ik hou niet van voetbal’, zegt hij. Dat kan blijkbaar…

Het enthousiasme van de trainers valt op en de kinderen reageren hier bijzonder positief op. Eén van de trainers is Matthijs Weterman, die zelf uit Amersfoort afkomstig is. Daar speelde hij bij ASC alvorens naar het Noorden te verhuizen. Hij vertelt dat hij voor FC Groningen voornamelijk helpt bij clinics als deze. ‘Dit is de derde dag deze week dat ik hierbij help’, zegt Matthijs. ‘Ik heb nu een groep een groep onder mijn hoede van de leeftijdscategorie onder dertien.’ Even later komen we Simon Cageling tegen, oud-speler van het Hoogkerkse HFC’15 en inmiddels een bekend gezicht bij evenementen als deze. ‘Ik organiseer zulke clinics en ben in dienst van FC Groningen’, vertelt hij. ‘Daarnaast geef ik training aan de ‘onder 12’ van Groningen, het vroegere D2. Die spelen tegenwoordig een soort veredeld 8 tegen 8 in de competitie.’ Simon legt uit wat hij zo leuk vindt aan clinics zoals deze in Leek. ‘Het mooie is dat je ziet dat de kinderen plezier hebben. Je ziet ze echt opbloeien wanneer ze training krijgen van jeugdtrainers van de FC. Naast clinics als deze ben ik ook vaak aanwezig bij de vele voetbalkampen die Groningen organiseert, zoals in Norg. Dan zie je hoe bijzonder het is voor die jongens dat er een profvoetballer langs komt.’ Voor de ambitieuze trainer is plezier belangrijk, zeker als je beseft dat hij er zeven dagen in de week mee bezig is.

Na het korte onderhoud met Matthijs en Simon, richt de Ongenode Gast zijn blik weer op het kunstgras van VEV. Zal hij nog een aantal talenten hebben gescout?

Wat: FC Groningen on tour bij VEV’67

Wanneer: vrijdag 27 oktober

Hoe laat: 9:30 tot 15:30 uur