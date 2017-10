Ongenode Gast: kortebaandraverijen

RODEN – Zowaar straalt de zon op deze woensdagmiddag van de Rodermarkt. Het jaarlijkse festijn loopt helaas alweer tegen het einde, maar niet voordat de kortebaan draverijen neerstrijken in Roden. Oftewel: het is weer tijd voor het traditionele ‘peerdje rennen’.

Het weer zit al de gehele Rodermarkt mee en ook vandaag is het niet anders. Vanaf de parkeerplaats van het Gemeentehuis, wandelt de Ongenode Gast richting het parcours. Onderwijl komt hij Geert de Vries, de Rodense tuinmeubelmagnaat, tegen. Enthousiast spreekt hij over de Jaarbeurs van het Noorden inmiddels omgedoopt tot NoorderExpo die hij als zeer positief heeft ervaren. ‘Komt vooral door het prachtige plekje dat we hadden’, zo denkt Geert hardop.

Na een kort onderhoud, vervolgt de Ongenode Gast zijn pad richting het parcours. De mensen zijn weer massaal uitgerukt voor dit terugkerende evenement en voor de terrassen van De Pompstee en Onder de Linden staan ze rijen dik. Natuurlijk wordt de VIP-tent bij De Pompstee ook nog even aangedaan, alwaar Albertus Lieffering de wacht houdt bij de ingang. De prominente Rodenaar doet, met zijn maatpak en zonnebril, de Ongenode Gast een beetje denken aan een Italiaanse penoze. In de tent zelf is het een drukte van belang en is het vooral een kwestie van zien en gezien worden.

Ouwe jongens krentenbrood, zullen we maar zeggen. Zo staan Norger ondernemers Harry Koops en Rikus Koopman een pilsje met elkaar te drinken. Door de luide toon en de vele handgebaren van de beide heren, heeft het gesprek veel weg van een verhitte discussie. Ware het niet dat de mannen breed glimlachend hun verhaal afsteken.

Even verderop staat Anne Rozema. De voorzitter van de Jaarbeurs heeft het druk gehad de afgelopen dagen en staat hier vakkundig de week af te pilsen, maar wil best nog even iets zeggen over de vrijwilligersavond van de dag ervoor. Alle details benoemd hij, zo laat hij doorschemeren dat de vrijwilligers een flinke lik mayonaise bij hun schnitzel kregen. Trots maakt hij een soort ‘pompende beweging’, alvorens hij zegt: ‘Ik bediende gisterenavond de mayonaise-pomp.’ Goed, Anne heeft het duidelijk naar zijn zin. Eens kijken wie hier nog meer rondstruinen in de VIP-tent.

Eigenlijk staan alle bekende Roners hier vanmiddag in de tent. De sfeer is informeel, al is iedereen goed gekleed. Maatpakken, vrolijke jurken, kekke polo’s en her en der een niet te missen bierbuikje vormen het decor. Lammert Kalfsbeek mag natuurlijk niet ontbreken. Net als de andere leden van Volksvermaken, is ook voorzitter Lammert in een strak maatpak gehesen. De organisatie loopt er deze middag bij alsof ze rechtstreeks van de beurs komen. Terwijl Lammert lurkt aan een sigaar, kijkt hij voldaan om zich heen. Tevredenheid is hier op zijn plaats. De kortebaandraverijen trekken dit jaar weer veel publiek. Daarnaast is het een zeer geslaagde Rodermarkt geweest, niet in de laatste plaats met dank aan de Vereniging van Volksvermaken.

Het personeel van De Pompstee heeft het ondertussen drukker dan ooit te voren. De prominenten van Roden en omstreken, hebben het tempo er namelijk goed in. Waar het gepeupel drinkt uit plastic bekers, wordt in de VIP-tent uit vaasjes bier genipt. Voor de serveerster levert dit een paar hachelijke momenten op, maar het lukt haar keer op keer om geen glazen van haar dienblad te laten vallen.

Het is tijd voor de Ongenode Gast om zich weer tussen het publiek te begeven. Even langs het parcours kuieren en kijken wie er deze woensdagmiddag nog meer aanwezig zijn. De clubcoryfee en oud-terreinknecht van VV GOMOS, Tinus Slenema, staat op een verhoging tegenover de VIP-tent de races te aanschouwen. Hij geniet zichtbaar van de races en trekt met zijn onmiskenbare stemgeluid veel aandacht.

Aan het eind van de dag is er maar één die het meeste kan genieten: John de Leeuw. De pikeur pakt alweer de vierde zege op rij en kan alleen maar tevreden zijn. Zijn entourage, die zich de hele middag tegoed hebben gedaan aan de biertjes in de VIP-tent, genieten met hem mee.

De dag is uitstekend verlopen en met een recordomzet van meer dan 30.000 euro zullen ook de hoge heren in de VIP-tent uiterst verheugd zijn. Volgend jaar kunnen de glazen bier in de tent nog groter en de sigaren een slag dikker!

Wat: Kortebaandraverijen

Wanneer: woensdag 27 september

Waar: Rodermarkt, Roden