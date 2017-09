Ongenode gast: Draverijen Leek

Woensdag 30 augustus

Tijd: 15.30 uur

LEEK – De laatste woensdag van augustus, dan staat de Drafsport centraal in Leek. Het was de vijftiende keer. Reden voor een feestje. De Ongenode Gast wilde daar bij zijn. De dag begon slecht, door de voortdurende regenval, de dag eindigde in een sportief drama…

We zoeken Harrie van der Heide, voorzitter van Stichting Drafsport Leek, de man met de hoge hoed. Het weer is het gesprek van de dag. “Als het heel hard regent en het paard de benen er niet onder kan houden, dan lassen we het af. Over de baan was geen twijfel”, zegt Van der Heide, die veel waardering krijgt over zijn hoed. “Het is mijn winterhoed”, zegt Van der Heide, terwijl het zweet van het voorhoofd gutst. Zo’n hoed past bij de paardensport, alles in stijl. Er zijn veel bekende personen uit de paardensportwereld. Albert Jan Sluiter uit Steenbergen bijvoorbeeld, al jaren sponsor. “Hij kwam vanmorgen om half tien. Moet ik je helpen? Het is zulk slecht weer, zei hij. Is dat mooi of niet?’ Dan is er meneer Beukema, de hoofdstarter uit Marum. Burgemeester Hoekstra wordt later de avond verwacht. Van der Heide wijst ook op Wietse Lap, bekende Leekster en van het bedrijf Personeelsbureau Lap. Nog een Bekende Leekster (BL-er) is Lindeman, voorzitter van Podium Nienoord. De allergrootste meneer is De Zoete, van baanvereniging Hilversum en voorzitter van de baan in Alkmaar. En dan is er Hamming uit Oudeschoot. Hamming keurt de banen. “Het moet veilig zijn voor mens en dier. Deze morgen kreeg een mager zesje.” Tien minuten voor de start, wanneer er nog steeds mensen binnendruppelen. Het wordt lekker druk, maar dan langs een zijde. Egbert de Rink, paardensportkenner en Volksvermaker Roden, is er uiteraard. “Niet uiteraard hoor. Ik ben ook eens jaren niet geweest. Ik neem er geen vrij voor”. Het is alweer een hele tijd droog. Fokje Otter is de fotograaf van dienst. “De sportstand? Nee, ik zet hem op de VIP-stand”, lacht ze. Veel mensen wagen een gokje, zoals Piet Kooistra, bekend en aanjager van de befaamde Paardenshow Peize. “Winnen? Nee, ik verlies meer”. Dan de start van de eerste race. Om de ‘Behoud Drafsport Prijs’. Favoriet is nummer 5, luisterend naar de naam ‘Dawson City Jewel’ van Aad Pools. Dawson neemt al snel de leiding. “We gaan de rechte lijn in voor de tribune”, zegt de omroeper, als de legendarische Hans Eijsvogel. Een van de paarden valt, maar staat razendsnel weer op. In de laatste ronde is het een gevecht tussen twee man. Dawson City, vernoemd naar de goudzoekers van Discovery, zegeviert. “Daan gaan we nu een biertje halen en een blokje kaas en dan komt nummer drie”, zegt de spreekstalmeester over de grote voorsprong. Wat een race! En dat was nog maar de eerste. We zien niet alleen maar paardensportmensen. We zien iemand met een jas van Stichting Motorsport Roden, een jongen met een broek van Paris Saint Germain en meer voetbalmensen. TLC-mensen, zoals Geert-Jan Diertens, accountant en penningmeester TLC. Jan van Sonnevelt is present. Tom Stuve is er, tevens omroeper ‘Leeksterrr Eagles’. Koert Liewes, voormalig Tolbert-man. Jan Mulder, trainer van Marum neemt een biertje. Opvallend vrouwelijk schoon. Zoals een dame in avondjurk, uit Groningen. “Het is een werkuitje”, zegt ze. Ze wil saté. Je hebt hier paardensportliefhebbers, kenners, gokkers en bierdrinkers. En satezoekers. De saté is echter nog niet warm. Maar dan gaat het helemaal mis. “Deze koers afgebeld”, meldt de speaker, wanneer een paard valt. “Op dezelfde plaats als vorig jaar”. Even later breekt de paniek los: “gaat u van de baan! Er is een loslopend paard”. De ramp is niet te overzien. Twee sulky’s raken verstrikt in elkaar. Sommige toeschouwers durven niet meer te kijken. Wat een dramatisch einde. Ambulances worden gebeld. De Draverijen van Leek worden afgebroken. De gewonde pikeurs worden afgevoerd naar het ziekenhuis in Drachten. Iedereen is ontdaan. Het publiek applaudisseert massaal. Gelukkig valt het mee en kunnen ze later in de avond weer naar huis.