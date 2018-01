Ongenode Gast – Opening expositie leerkrachten TSR

RODEN – Druk was het, in Kunstencentrum K38. Geen wonder ook, de leerkrachten van Teken- en Schildergroep Roden openden namelijk hun expositie. Het initiatief kwam vanuit TSR zelf, om hun zeer gewaardeerde docenten eens goed in het zonnetje te zetten. Het resultaat mag er zijn: een ruime expositie, met schitterende kunstwerken. Afgelopen vrijdag werd de expositie geopend en de Ongenode Gast was er bij.

Het was zowaar krap in K38. De drukte werd opgemerkt door het afgereisde publiek, die desondanks geamuseerd de doeken aanschouwden. Ook Diny Brouwer kon genieten. Wat wil je ook, als je verantwoordelijk bent voor de PR van de Teken- en Schilderclub en nu ziet dat de vele publiciteit geholpen heeft. Ze keek dan ook tevreden om haar heen: een mooie opkomst vandaag.

De expositie zou om 16:00 uur geopend worden, maar voor die tijd kon het toegestroomde publiek alvast de werken beschouwen. Wim Heesen maakte van de gelegenheid gebruik, om een soort mini-college over zijn werken te geven aan de geïnteresseerden. Over een aantal van zijn werken, secuur geschilderd met aquarelverf, vertelde hij gebiologeerd. ‘Ik schilder Rome. Maar niet het echte Rome, ik schilder míjn Rome. Deze gebouwen bestaan niet, alleen op mijn doeken’, vertelde hij. Waarvan akte.

Onder de aanwezigen ook Esther Pleizier, samen met haar zoons. Esther is één van de gelukkigen die door kunstenaar Jelly van den Bosch is geportretteerd. We komen ook secretaris Tineke Oberink tegen, met een palet als broche. Ze heeft het druk met socializen, zoals dat in goed Engels heet. Een niet onbelangrijke taak voor een bestuurslid.

De kunstenaars –en dus leerkrachten – zijn er allemaal, op één na. Jan Kenter is afwezig, hij zit in Zuid-Afrika. Voor de rest is iedereen er. Wim Heesen benoemden we al en Jelly van den Bosch mag geen verrassing heten. Wie kent haar immers niet? Daarnaast zagen we Antje Sonnenschein, bekend om haar voorliefde voor het Groninger Landschap. Jan Houwing, Jelmer Dijkstra en Ger Kuijlenberg mogen ten slotte niet ontbreken.

Burgemeester Klaas Smid loopt ondertussen ook rond op de expositie. Het is opmerkelijk hoe vaak de Ongenode Gast de burgervader de laatste tijd tegen het lijf loopt. Zal Smid de agenda van de Ongenode Gast uit zijn hoofd kennen? De burgemeester was echter niet alleen aanwezig om de kunstwerken te aanschouwen en wat cultuur te snuiven: om 16:00 uur moet hij de expositie officieel openen. Wat opvalt is dat de burgemeester niet ongeschonden uit 2017 is gekomen. Een plekje op zijn gezicht verraadt aan ongelukje. Toevallig weet de Ongenode Gast dat Smid geen vuurwerkliefhebber is, dus daar kan het niets mee te maken hebben. Wellicht een ‘scheerfoutje’? We zullen het hem binnenkort eens vragen.

Wanneer het dan eindelijk 16:00 uur is, en de twee voorgangers van de burgemeester een dappere poging hebben gedaan om hun bijdrage aan de opening kort en bondig te houden, is het de beurt aan de burgemeester. Hij laat weten dat hij zelf geen groot artistiek talent bezit, maar weet met een quote van de enige echte Vincent van Gogh de lachers op zijn hand te krijgen. ‘Als een stem zegt dat je niet kunt schilderen, schilder dan toch. Dan zal de stem namelijk tot zwijgen worden gebracht.’ Zo is het maar net.

Wat: Opening expositie leerkrachten van Teken- en Schildergroep Roden

Wanneer: Vrijdag 5 januari

Hoe laat: 16:00 uur