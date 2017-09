Ongenode gast: Opening Jaarbeurs

RODEN – Een uurtje of half vier was het, toen de Ongenode Gast zich een plekje verschanste op het Jaarbeursplein. Niks leukers dan ongegeneerd koekeloeren naar de voor de gelegenheid feestelijk uitgedoste bekende Noordenvelders. En die waren er. In grote getale zelfs. Het werd een ouderwets gezellig feestje van handjes schudden en schouderklopjes uitdelen in de flink opgepoetste Jaarbeurs. Hoe later het werd, hoe dichter het volk tegen elkaar aan schurkte.

Een feestje om je niet te vervelen. De echte aftrap van de Rodermarkt. De bekendmaking van de Ondernemersprijs, Miss Noord, de Mini Miss en de presentatie van de nieuwe naam en logo van de 65-jarige beurs. Otto Huisman was er, bestratoloog Hein Schaap en tuinmeubelspecialist Marco Rellum ook. Nog geen vier uur was het, maar de mannen liepen al te lurken aan een lekker biertje. Oud-volksvermakenvoorzitter Jan Tiesenga liep ook de zaal in. Net als een stel andere Jannen: Jan Jansema, Jan Mulder en Jan Buiter. De laatste uiteraard in goed gezelschap van zijn Hennie. Zonder Hennie geen feestje voor Jan. Voetbalmakelaar Jan Dirk Zwerver is altijd van de partij op dit soort gelegenheden. Hoewel geen rijke profs te spotten, toch goed voor de contacten moet hij gedacht hebben. Bert Goos was er. Net als zijn broer Ed. Niet om de boel op te ruimen na die tijd, nee, gewoon voor de gezelligheid, de gratis hapjes en drankjes. Tineke Nieboer zat ook liever in de feesttent dan op kantoor. Net als Tanja Haseloop, die wellicht nog wat inspiratie zocht voor een nieuwe uitdaging. Alida van Dellen had er duidelijk zin in. Niet alleen meer herkenbaar aan de enorme bos hoogblonde krullen, nu ook aan haar Ferrarirode jurkje. Staat leuk op het podium, dacht ze wellicht. Clarice Rozema was er samen met vriendin Wilma Pol, u weet wel die dame die verstand heeft van hoofdzaken. Peter Westra van Zorgplaza is een reclamebord rijker. Hij bood zeven tientjes voor het oude jaarbeursbord dat per opbod werd verkocht. Wat hij ermee van plan is, blijft de Ongenode Gast onbekend. Jaarbeursvoorzitter Anne Rozema glundert. Dat snappen we. Hij mag de nieuwe naam én het exclusieve Jaarbeursbiertje onthullen. Burgemeester Klaas Smid is iedere keer weer opnieuw onder de indruk van het Rodermarktfeest. Zoiets hebben ze in Hoogeveen niet. Hij is maar wat blij dat hij burgemeester van Noordenveld is. Hij roemt de enorme schare vrijwilligers en complimenteert het bestuur. Smid is blij dat hij de ondernemersprijs uit mag reiken. “Een parel binnen de gemeentegrenzen’, noemt hij de patatzaak van Jan en Alida. Ook alle lof voor de andere genomineerden trouwens. Voor Bart de Vries van het Wapen van Drenthe bijvoorbeeld, de zaak die al een paar keer werd uitgeroepen tot mooiste terras van Drenthe. Maar ook voor het Maaike Linschoten en Duncan Stavers, de initiatiefnemers van Actief Veenhuizen. Echte verbinders, noemt Smid de ondernemers die altijd samenwerking zoeken met collega-ondernemers uit het dorp. Iets dat ook geldt voor de burgemeester zelf, vindt de Ongenode Gast. Want na afloop van het officiële gedeelte van de middag toog ook Smid naar het horecaplein. Nam een biertje. Rookte een sigaretje. Babbelde wat met andere genodigden. Buitengewoon relaxed. Een man van het volk, tussen het volk. Mag ook gezegd worden.

De drankjes gleden er lekker in op het horecaplein in de tent helemaal achter op het terrein. De koffie ook trouwens, die met uiterste precisie werd geschonken door Mark ter Maat van Koffielust. Geen koffie voor Alex Wekema en Emiel van der Heide. Zij bespraken (ondeugende) Rodenfier-avonturen uit de ouwe doos onder het genot van een pilsje. Ook liepen we Bertjan Stadman tegen het lijf. Hij had de bezoekers van de beugelavond nog even getrakteerd op de Roner, zijn zelf ontwikkelde likeurtje. Wat resulteerde dat niet iedereen in staat was om in een rechte streep de fiets te bereiken, lachte de Roder ondernemer. Kitty Rijpma en Gonda de Boer lieten zich de zalmrolletjes en kaasje op de picknicktafel lekker smaken. Jan Spandaw genoot met volle teugen. Net als Jelle Haisma en Geert Rijpma, vaste gasten op de Jaarbeursopening, net als voormalig speecher Geert Wolters. Zijn broer was er trouwens niet. Bert Venema, de man die net zijn installatiebedrijf in Peize verkocht heeft, attendeerde de Ongenode Gast nog even op zijn afscheidsreceptie van aankomende donderdag. Tussen vier en zes staat het bier koud in Café Ensing laat hij weten. Mooi dat we het weten. Tegen een uurtje of zeven hield de Ongenode Gast het voor gezien op het horecaplein. Hij moest nog door naar de Mini Missverkiezing. En daarna naar de Missverkiezing. En toen ook voor De Ongenode Gast het officiële gedeelte erop zat, dook –ie nog even de bomvolle Overwijkbar in waar Berend en Gea Overwijk traditiegetrouw het ene na het andere pilsje intapten.

Wat: Opening Jaarbeurs

Waar: Jaarbeursplein Roden

Wanneer: Vrijdagmiddag 22 september 16:00