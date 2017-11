Online Masters op De Tandem

RODEN – Op basisschool de Tandem te Roden is afgelopen week een ‘Online Masters’- les gegeven. Dit is onderdeel van een lesprogramma voor basisscholen van groep 7 en 8 en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Het programma is door VodafoneZiggo en Mediawijzer opgesteld. Met behulp van vijf echte online masters, leren de kinderen over nut, noodzaak, lol en risico’s van internet en social media. Deze wereld ontwikkelt zich razendsnel en de kinderen gaan daarin mee. De activiteiten omtrent de ‘Online Masters’ speelt in op deze ontwikkelingen. Vier onderwerpen staan in het lesprogramma centraal: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en bewust online.

De les werd gegeven door Online Masters van VodafoneZiggo. Het bedrijf heeft vorige week met zo’n 300 collega’s les gegeven door heel Nederland. Zij hoopten hiermee 50.000 leerlingen te bereiken.