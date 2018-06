ONR daalt af naar vierde klasse; Pelikaan S met vertrouwen naar Steenwijk

Nacompetitie

REGIO – Het doek is gevallen voor ONR, dat helemaal terug is bij af en in de vierde klasse moet uitkomen. Voor Pelikaan S is er een zoveelste kans op historische promotie. Dit na de eclatante 4-0 zege op Blauw Wit ’34. SVMH blijft vierde klasser na ruime winst in Zevenhuizen (zie verslag elders).

Pelikaan S kwam in de eerste helft in Leeuwarden nog niet tot score. “Maar we hadden er wel twee moeten maken”, vond trainer Henry Kramer. “We hebben voor deze wedstrijd benadrukt dat we de laatste weken niet goed voetbalden. Ik was best trots ondanks de 0-0, want ik zag het oude Pelikaan S terug. We durfden weer te voetballen. Na de snelle 0-1 vlak na de pauze knakte Blauw-Wit en speelde Pelikaan S het zakelijk uit. “En de 0-3 was een pareltje”, wilde Kramer nog kwijt over het mooiste doelpunt van een keer raken. Zaterdag kan de ploeg als Oostwold alsnog de eerste klasse bereiken, in een finale in Steenwijk. Met d’Olde Veste als tegenstander. “Nee, dat is niet door loting bepaald. Van te voren stond het al vast. Heel gek, dat een finale niet op neutraal terrein is”. “Maar we gaan met vertrouwen naar Steenwijk. Als we zo spelen als vandaag ben ik niet bang. Voordeel is dat enkele spelers de Ramadan achter de rug hebben en weer mogen drinken en eten.” ONR speelt na zeventien seizoenen (!) weer in de vierde klasse. De Roners verloren in Oosternijkerk met 3-0 van Ropta Boys, dat daardoor voor het eerst in de historie derde klasser is. ONR was beter in de eerste helft . “In de rust was een ommekeer niet verwacht”, vertelt clubman Harm Gritter. “Maar je weet dat je wat anders kunt verwachten van een Friese ploeg. Daar wees de trainer ook op.” Twee foutjes leidden tot de nederlaag. “Bij 2-0 ben je al in verloren positie”, zag Gritter, die wel vond dat Ropta Boys de grens opzocht en bijvoorbeeld talent Rick de Boer vakkundig uit de wedstrijd speelde. Soms met grove middelen. “Maar de scheidsrechter bepaalt de grens.” ONR zakte dit seizoen door de grens, onderin. “De degradatie is ontzettend jammer. Maar je moet de realiteit ook zien. Het is een hele jonge ploeg; elf spelers zijn vertrokken. We wisten dat we het moeilijk zouden krijgen. We hebben meer dan dertig spelers nodig gehad door blessureleed. Vaak waren we niet de minderen, maar hebben het seizoen net niet gebracht. Volgend jaar willen we zo snel mogelijk terug. In de jeugd zit genoeg potentie om het verloren terrein te heroveren.” Aan Peizenaar Hendrik Timmer de taak om de ploeg weer uit het diepe dal te halen.