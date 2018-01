ONR en Grijpskerk precies gelijk;  ‘Roghani’ de oude tovenaar

Eerste ronde A-toernooi

LEEK – Marum uitgeschakeld! Het was de grootste verrassing in de verder weinig spectaculaire eerste ronde van het Leekster Voetbalgala. Marum is niet alleen de winnaar van vorig jaar, maar ook de beste van de afgelopen vijf jaar. Veenhuizen bereikte de tweede ronde en schreef historie: nog nimmer kwam de Noordenveldse ploeg zover. De tenoren van het Leekster Voetbalgala zijn afgelopen woensdag begonnen. En meteen zijn er koppen gerold. Het Noordenveld-trio GOMOS, Peize en Nieuw-Roden kwam mager voor de dag. GOMOS haalde de laatste zestien niet.

Woensdagavond. Poule E bestond uit GOMOS, Waskemeer, Harkema Opeinde, DIO Oosterwolde en Aduard 2000. De nummers een en twee plaatsen zich voor de volgende ronde. Het werd een Fries/Ooststellingwerver aangelegenheid. DIO Oosterwolde en Waskemeer gaan door. GOMOS hangt aan een flinterdun draadje. GOMOS deed aanvankelijk goed mee. Tegen het sterke DIO kwam GOMOS met 1-0 achter, met een geplaatst schot zette Ramon Klok de Norgers weer naast de Friezen. Pas vijf minuten voor tijd viel de beslissing, in het nadeel van GOMOS. De wespenkleurige Norgers namen tegen Waskemeer, met Freddie van der Velde en Mitchell Schievels in de gelederen, de leiding, kwamen vervolgens achter (2-1), waarna Jannes Siegers de zaak weer rechttrok en vier minuten voor tijd GOMOS de winst voor het grijpen had door een treffer van Jordi van Esch: 2-3. Twee minuten voor tijd werd het alsnog weer gelijk door de o dreef zijnde voormalige ONR spits Schievels: 3-3. Schievels die in de eerste wedstrijd tegen Harkema al de drie doelpunten op zijn naam schreef. GOMOS won dan afgetekend van het goed presterende Harkema Opeinde: 4-1. In de laatste wedstrijd verspeelde de ploeg van Wim Bakering de kwalificatie. Het stugge Aduard pakte in de slotfase de winst: 0-2. “De jongens waren vermoeid”, zag assistent-coach Theo Renkema, die uiteraard teleurgesteld was en dat gold zeker voor Bakering. GOMOS eindigde daardoor als derde, dankzij een beter doelsaldo dan Aduard 2000. Maar vier punten betekende uitschakeling.

In Poule F zaten Nieuw-Roden, Peize, Zevenhuizen, De Wilper Boys en VAKO. VAKO werd met overmacht poulewinnaar. De Vriezenaren wonnen alle wedstrijden en zijn opnieuw kanshebber op de titel. De tweede plaats kwam in handen van De Wilper Boys. Nieuw-Roden werd derde, voor Peize en Zevenhuizen. De Boys won meteen de streekwedstrijd van Zevenhuizen. Tjibbe Bakker bezorgde De Wilp een minuut voor tijd de overwinning: 2-1. Tegen de andere streekgenoot Nieuw-Roden wonnen de rood-zwarten ook nipt. Het duel, dat ontsierd werd door veel kaarten, was zinderend, met kansen over en weer. Drie minuten voor tijd werd Wietse Numan de gevierde man: 1-0. Een sterke start van de ploeg van het duo Theo en Theo, dat normaal altijd in het B-toernooi begint, maar nu in het hoofdtoernooi uitkomt. Voor de wedstrijd tegen Peize zag Theo Donker wel mogelijkheden. De Wilp versloeg ook Peize, met bij vlagen prima voetbal, met grote cijfers: 5-1. De rood-zwarten waren door drie overwinningen al zeker van kwalificatie voor de tweede ronde en dat is voor het eerst in de clubhistorie. In de laatste wedstrijd liet de Wilper Boys de teugels vieren tegen het ook al geplaatste VAKO, dat er een ware doelpuntenshow van maakte: 10-0. Nieuw-Roden kwam beter voor de dag dan de laatste jaren. De eerste wedstrijd was meteen pikante, tegen Peize. Marcel Kuiper van Nieuw-Roden is van oorsprong Peizenaar. Ivar Cats nam namens Peize de leiding, maar daarna werden de rollen omgedraaid. Uitgerekend Kuiper maakte de gelijkmaker. Daarna was het de tijd voor Dennis Matulessy, die twee keer scoorde: 3-1. Ook tegen Zevenhuizen had Matulessy het op zijn heupen en maakte er weer twee. Het bleef lang 3-2, tot de raketinslag van Wilco Drent. “En nu stoppen”, werd al geroepen langs de kant. Zo mooi, zo onhoudbaar. Tegen VAKO had Nieuw-Roden geen kans: 5-0. Nieuw-Roden maakt met zes punten nog een grote kans op de tweede ronde. Peize kan hier alleen maar van dromen. De Peizenaren verloren de eerste drie duels en konden al naar huis. Er stonden maar een paar eerste elftalspelers in de zaal, wat tot ongeloof wekte. “Ik ben zelf geblesseerd en veel spelers moesten werken”, verklaarde Frank Darwinkel. Peize moest het doen met spelers uit het tweede en Ivar Cats uit de B-junioren, die geen slechte indruk maakten, maar simpelweg tekort kwamen. Alleen van Zevenhuizen, ook geen slecht team, maar minder geworden door het uitvallen van Gert Bruins, werd gewonnen. “Volgend jaar komen we met een beter team”, belooft Darwinkel. Donderdag een bizarre avond. ONR zat in een poule met Grijpskerk De oranjehemden eindigden samen met Grijpskerk op de tweede plaats. Zowel het aantal punten als doelsaldo was precies gelijk. Een unicum in de Gala-historie. Het onderlinge resultaat, 2-0 winst Grijpskerk, was niet bepalend. De spelers van Grijpskerk stonden al in de douche, toen gewaarschuwd werd dat bij een 2-1 van ONR tegen ODV er strafschoppen genomen moesten worden. Grijpskerk won de serie en versloeg daarmee de finalist van vorig jaar. En daardoor werd Grijpskerk tweede en ONR, met de hakken over de sloot- wel geplaatst- derde. HFC’15 won zoals verwacht poule H. Tegen Niekerk was het niet Johan ‘Golebeek’ of ‘Tita Tovenaar’ Maaitta die excelleerden, maar good old Hossein Roghani die toverde en Niekerk op de knieen kreeg. De Hoogkerkers wonnen alle wedstrijden. TLC eindigde als tweede. De soepel draaiende TLC-ers verloren alleen van HFC. Al in het eerste duel gaven de withemden haar visitekaartje af. Met prachtige aanvallen, met een keer raken, werd Haulerwijk za op grote achterstand gezet. Knap was ook de 4-1 op Niekerk. Beide Haulerwijkster teams schoten duidelijk tekort. Het onderlinge treffen werd overtuigend gewonnen door de zaterdagtak.

Het venijn zat duidelijk in de staart. Op de slotdag van de eerste ronde – in een zeer druk bezet Sportcentrum- sneuvelde de titelhouder Marum. De uitschakeling was volledig aan Marum te danken, want Marum leidde riant met 3-1. Na een gele kaart- en dus man minder- werd het toch nog spannend doordat Grootegast de 3-2 maakte. Na weer een gele kaart viel 15 seconden voor tijd het doek, nadat Rolf Hazenberg de 3-3 erin schoot. Marum kwam ook niet langs Boerakker. Tegen SVMH moest het dan gebeuren. Ook dit een spannend duel. SVMH trof twee keer de paal, Marum een keer. Vervolgens zette Marum SVMH flink onder druk. Doelman Jeff Aalders werd de held van SVMH. Zijn laatste uitgooi belandde via het hoofd van Halbin Wiersma in het doel: 1-0. Grootegast-Boerakker was cruciaal. Uiteindelijk was het Ralph Twijnstra die de 1-0 maakte. Marum eruit! Boerakker werd verrassend poulewinnaar. Boerakker begon met een 6-1 zege op het zwakke Ezinge. In de laatste wedstrijd was het SVMH ruim de baas. SVMH gaat ook door. Ondanks een nederlaag tegen Grootegast. Na een 2-0 achterstand schoot Kees Bakker de bal door de muur: 2-1. Aan het eind werd SVMH op ruimer achterstand gezet. In de andere poule won VEV’67 alle duels. Het was bepaald niet overtuigend. VEV had het in de eerste wedstrijd lastig tegen Veenhuizen dat zelfs dichtbij de 0-1 was. VEV vond letterlijk het gaatje door een bal door de benen: 1-0. Robert Elsinga maakte gelijk vanaf de stip. Jeffrey Visser, die er door het doelpunt van Veenhuizen na zijn gele kaart net weer in het veld was, velde de Noordenvelders: 2-1. Roden-VEV’67 was meer dan pikant. Bij Roden speelden twee oudgedienden van VEV’67, Enrico Wardenier en Klaas Kleiker. Bij een 1-1 stand ging een inzet van VEV al dan niet over de lijn. Het hek was even van de dam. VEV trof even later alsnog doel: 2-1. Roden werd tweede. De Rodenaren leefden zich uit tegen de zwakke broeders OKVC en Opende (9-2 en 10-1). Tegen Veenhuizen kreeg het meer tegenstand, maar won wel: 3-1. Veenhuizen plaatste zich ook voor de tweede ronde. Veenhuizen schreef hiermee historie. In de tweede ronde treft Veenhuizen de streekgenoten DIO Oosterwolde en De Griffioen. Poule R is om van te smullen: TLC, VEV’67 en ONR. Roden treft HFC’15, Boerakker en Nieuw-Roden.