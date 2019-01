ONR op wonderbaarlijke wijze door op Voetbalgala

LEEK – VEV’67, Marum, ONR, HFC’15 en TLC hebben zich zaterdagavond in een tot de nok toe gevuld Sportcentrum geplaatst voor de kwartfinales van het Leekster Voetbalgala. Dat ONR de laatste acht bereikte was een groot wonder.

Het is GOMOS niet gelukt om door te stomen naar de Gala-avond. De Norgers lieten te veel kansen liggen. Poule Q was een prooi voor VEV’67. De titelhouder begon met een daverende 6-0 tegen ONR. En daar was niets geflatteerds aan. VEV maakte indruk met mooie aanvallen en oogde scherp. Van de doelpunten deed ook ex-ONR-speler Mats Wolthuis een duit in het zakje. De geel-zwarten versloegen vervolgens ODV (5-0) en FC Zuidlaren (3-1). De strijd om plaats twee ging tussen ONR en Zuidlaren. In de onderlinge wedstrijd nam Zuidlaren een riante 3-0 voorsprong. De Rodenaren leken uitgeschakeld, maar kwamen als herboren terug (3-3). Een verwoestende uithaal vlak voor tijd van Hendrik Rozema bracht ONR in extase: 5-4. In de laatste wedstrijd had ONR op papier de gemakkelijkste opgave: ODV, terwijl Zuidlaren tegen VEV moest. De ploeg uit Wijnjewoude zorgde echter voor een sensationele 2-0 voorsprong. Hendrik Rozema pepte zijn team weer eens op. Toch stond het acht minuten voor tijd 3-1, voor ODV. De kat ONR heeft negen levens, want voor de tweede keer (en in de eerste ronde ook al) werd een kansloze achterstand weggewerkt. Een minuut voor tijd schoot Patrick Nienhuis- na een kans voor ODV- de oranjehemden naar de overwinning en -doordat Zuidlaren het niet kon bolwerken tegen VEV- daarmee ook de kwartfinales.

In de avonduren toonde TLC zich de beste in groep R. TLC startte met een ruime 4-0 op De Wilper Boys en nam vervolgens de lastige klip HFC’15. De strijd ging gelijk op. Nadat Sadjad Sheyki een grote kans mistte poeierde Menno Tjoelker 30 seconden voor het einde de bal als een biljartbal via de paal binnen: 2-1. In de laatste partij was Nieuw-Roden een maatje te klein: 2-0. De Hoogkerkers, vorig jaar volstrekt kansloos in de tweede ronde, kwalificeerden zich ook. Nieuw-Roden en De Wilper Boys werden uitgeschakeld. De onderlinge wedstrijd was een keihard gevecht, dat in 1-0 voor Nieuw-Roden eindigde. In Poule S maakten Marum en VAKO de dienst uit. Marum begon ijzersterk tegen NEC Delfzijl, waar meer van verwacht werd. Tom Boezerooy maakte de snelste treffer van het toernooi, een minuut later knalde de van Harkemase Boys teruggekeerde spits opnieuw raak. Marum was gretig, met veel snelheid in het spel. NEC had er geen vat op: 5-1. Ook Grijpskerk werd aan de zegekar gebonden: 4-1. De laatste wedstrijd ging om de poulewinst. In een erg leuke wedstrijd kwam Marum zowaar met 2-0 achter tegen VAKO. Maar de geel-zwarten rechtten de rug en werkten de achterstand weg: 2-2. De strijd ging heen en weer. In de slotfase maakte Marc Oldewarris de 4-3 en in het eindsignaal werd het ook nog 5-3. Marum en VAKO naar laatste acht.

Komende zaterdag (12 januari) de grote Gala-avond. In de kwartfinales stuit titelhouder VEV’67 op De Griffioen. Het volledige schema van de kwartfinales:

18.10 uur: ONR-FC Grootegast; 18.40 uur: De Griffioen-VEV’67; 19.15 uur: VAKO-TLC; 19.45: HFC-Marum.

Tijdens de Gala-avond- omringd door show en muziek- is er ook de finale van het B-toernooi: Zuidlaren-Zevenhuizen en de damesfinale: Nieuw-Roden talententeam-EKC