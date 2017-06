RODEN – Hoewel al het hele seizoen volop gevierd, de vijftigste verjaardag van voetbalclub ONR wordt afgesloten met een reünie. Op zaterdag 24 juni nodigt de club alle leden, oud-leden, sponsoren, leiders, bestuursleden en vrijwilligers uit. Omdat de jubileumcommissie rekening moet houden met de inkoop willen ze graag weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Opgeven kan via: 50jaar@vvonr.nl Of even langswippen aan de Hullenweg 2 in Roden.