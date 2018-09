ONR wil met jonge groep een hecht team bouwen

RODEN – Na de degradatie van vorig seizoen, maakt ONR zich op voor een avontuur in de Vierde Klasse C. De Rodense voetbalclub ziet promoveren als een mooi streven, maar een must is het niet. De nieuwe trainer, Hendrik Timmer, vindt een positieve sfeer bij de club namelijk vele malen belangrijker.

Het is zijn eerste klus als hoofdtrainer. De inmiddels 49-jarige Timmer, een Peizenaar in hart en nieren, liep de afgelopen jaren als assistent-trainer mee bij vv Peize. Dit jaar staat hij dus voor het eerst op eigen benen. De oud-keeper pakt nu dus de trainershandschoen op.

‘Natuurlijk is er ambitie om te promoveren’, begint Timmer. ‘Maar ik zal niet zeggen dat wij dit jaar direct terugkeren in de Derde Klasse.’ Timmer beschikt over een goede, jonge selectie, zo vindt hij. ‘We hebben een mooie groep. Met een aantal toevoegingen van de jeugd en de terugkeer van Hendrik Rozema van VEV, staat er een goede selectie.’

Het valt de kersverse hoofdtrainer vooral op, dat de sfeer binnen de club zo goed is. ‘Dat was vorig jaar ook al het geval, ondanks dat ONR samen met Boerakker stijf onderaan stond. Die positiviteit moeten we vasthouden, want ik ben van mening dat plezier het belangrijkst is.’

Nadat Timmer trainer was bij verschillende jeugdteams, en assistent bij het eerste van Peize, vond hij het hoog tijd om op eigen benen te staan. ‘Ik heb mijn TC 3 en TC 2 gehaald en dan wil je verder. Ik ben fanatiek, op een positieve manier. Bij ONR ligt voor mij een uitdaging. Er spelen veel voetballende, technische spelers. Ze zijn jong, interessant en ambitieus.’

Voor Timmer is het belangrijk om een goed gevoel te creëren binnen de selectie. ‘Voetbal is meer dan de wedstrijd op zaterdag. Wanneer je plezier met elkaar hebt, straal je dat uiteindelijk ook uit op het veld.’

Als het aan Timmer ligt speelt ‘zijn’ ONR volgend seizoen aantrekkelijk voetbal. ‘We hebben veel jongens die ook in de zaal spelen, dus we kunnen zeker technisch voetbal laten zien. Maar soms is er meer nodig in een wedstrijd.’ Als Timmer dan toch een doel moet stellen voor het aankomende seizoen, dan hoopt hij op nacompetitie. ‘Dat zou fijn zijn.’