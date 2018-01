ONR wint G-voetbaltoernooi in Marum

MARUM – In de Sporthal ‘de Holten’ in Marum vond afgelopen zaterdagmiddag een leuk zaalvoetbal toernooi plaats. Een toernooi voor G-voetbal. Deze teams bestaan uit mensen met een beperking, die graag deelnemen aan het voetbal. Hiervoor is binnen de KNVB een officiële afdeling in het leven geroepen, het zogenaamde G-voetbal. Ook bij de plaatselijke SV Marum is deze tak van voetbal met open armen ontvangen. Sinds 2 jaar spelen 14 jongens en meisjes met een beperking uit de regio Marum, Grootegast en Leek, zeg maar het nieuwe Westerkwartier, er wekelijks hun wedstrijdjes in competitie verband en trainen ze elke donderdagavond.

Door SV Marum werd op zaterdag 27 januari voor de eerste keer een G-voetbal toernooi georganiseerd. Uitgenodigd waren G-teams van ONR uit Roden, HS’88 uit Hoogezand en een G-team van Zuidhorn. Om 13.00 uur was de aftrap van de eerste wedstrijd tussen SV Marum en ONR uit Roden. Deze spannende wedstrijd eindigde in een 1 -1 gelijkspel.

Grote uitslagen proberen de leiders van de G-teams onderling te voorkomen, door zodanig te wisselen, dat grote uitslagen niet mogelijk zijn. Het gaat er dan ook vooral sportief aan toe. Het spelplezier staat voorop. En voor iedereen is er gewoon de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan hun geliefde spelletje; het voetbal.

Helaas had HS’88 deze middag geen wisselspelers. Ook dat wordt onderling moeiteloos opgelost, door spelers van andere teams mee te laten spelen. Zo deed de keeper van Zuidhorn een wedstrijd mee met HS’88 en een speler van Marum schuift ook moeiteloos aan binnen de HS-gelederen om een wedstrijdje mee te ballen.

Gaandeweg het toernooi bleek dat ONR en SV Marum de sterkste teams van deze middag waren. ONR bleek uiteindelijk de winnaar van het toernooi te zijn. Om 15.00 uur was het afgelopen en ging elke team tevreden en met een smile van oor tot oor weer naar huis. Dit kleinschalig evenement zal zeker een vervolg gaan krijgen.