Ontdek zelf hoe leuk golfen is op de open dag van zaterdag 8 april

RODEN – Altijd al eens willen golfen? Komt dat even goed uit. Zaterdag 8 april houdt Golfclub Holthuizen een open dag. Zo kun je zelf ervaren hoe leuk het spelletje is. Holthuizen organiseert speciale clinics om te leren putten, chippen of swingen. Iedereen met een EGA handicap kan een paar holes spelen op de 9-holesbaan en je kunt een balletje slaan in de vernieuwde overdekte drivingrange. Golfpro Isi Zejnulahu vertelt je graag alles over het spel dat je heerlijk in de buitenlucht kunt spelen. Materiaal is aanwezig, het is wel handig om schoenen met platte zool aan te trekken. De clinics en wedstrijden starten vanaf 10.00 uur. De dag eindigt om 15.00 uur. Oosteinde 7a Roden.