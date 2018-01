Ontmoet toekomstige raadsleden in de bieb

NOORDENVELD – In de aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseert Bibliotheek Noordenveld 6 gespreksavonden onder de noemer ‘Groet en ontmoet toekomstige raadsleden’!

De Bibliotheek nodigt inwoners van de gemeente Noordenveld uit om kennis te maken met de kandidaten op de kieslijsten van de verschillende politieke partijen in Noordenveld.

In de Bibliotheken Norg, Peize en Roden zijn kandidaten van drie of vier verschillende partijen uitgenodigd om in gesprek te gaan met de inwoners waarin de ontmoeting centraal staat. Per gesprek worden drie actuele onderwerpen besproken die de aandacht hebben in de eerdergenoemde of omliggende dorpen.

Daarnaast bieden de gesprekken inwoners de kans om de kandidaten persoonlijk beter te leren kennen. Inwoners kunnen aangeven waar ze tegen aanlopen, wat er speelt en wat er beter kan. Om de gesprekken in een persoonlijke en toegankelijke sfeer te laten plaatsvinden, is gekozen voor een maximumaantal deelnemende inwoners van twaalf per avond. Gespreksleider op alle avonden is Peter Vegter, journalist en oud-verslaggever van RTV Drenthe.



Avonden zijn van 19.30-20.30 en vinden plaats in de Bibliotheken:



25-01-2018 Roden

29-01-2018 Norg

02-02-2018 Peize

08-02-2018 Roden

09-02-2018 Norg

16-02-2018 Peize



Aanmelden voor deze avonden via de mail op info@bibliotheekroden.nl of telefonisch op 088 012 8245.