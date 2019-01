‘Ontmoeten en elkaar leren kennen is een duidelijke behoefte onder zzp’ers’

Zzp-café introduceert vrijdagmiddagborrel

RODEN – Een fantastische opkomst tijdens het allereerst zzp-café van dit jaar. Maar liefst 45 zzp’ers uit Noordenveld kwamen bij elkaar in de bieb van Roden. Op de netwerkavond zijn onder andere de uitkomsten van de behoeftepeiling besproken, werd er gezamenlijk gegeten en is de derde vrijdag van de maand gebombardeerd tot vrijdagmiddagborrel. Ook bekijkt de ondernemersclub op welke manier ze kunnen samenwerken met het zzp-collectief uit het Westerkwartier, liet voorzitter van het zzp-café Noordenveld Miranda Nienhuis weten.

Dat er belangstelling is om te netwerken onder zzp’ers is helder. Elkaar ontmoeten en leren kennen is een van de behoeften die naar voren kwam uit de onlangs gehouden behoeftepeiling, vertelt Miranda Nienhuis. Tot juli mag mogen zzp’ers die aangesloten zijn bij het zzp-café voor niets gebruik maken van een aparte ruimte in de bibliotheek om te (net)werken. Tot die tijd faciliteert de gemeente Noordenveld de ruimte, daarna is het de bedoeling dat de club zichzelf bedruipt. “Hoe we dat gaan doen weten we nog niet. We denken erover na om een vereniging te worden waar mensen lid van kunnen worden. Daar betalen ze dan een bijdrage voor. Vanuit daar zouden we de kosten kunnen dekken. Zo ver is het nog niet, maar we zijn ermee bezig.”

Ook willen de zelfstandigen zonder personeel bekijken op welke manier ze werk voor elkaar kunnen genereren, want dat is ook het doel van het collectief: een platform te bieden aan zzp’ers in de gemeente Noordenveld waar zij met elkaar in contact kunnen komen en elkaar kunnen versterken door samenwerkingen aan te gaan. “Normaal gesproken start het café met een pitch door een zzp’er van een paar minuten. Dat gaan we nu anders doen. Voortaan starten we met de introductie van een dienst of product van een zzp’er. Die stelt in 10 à 15 minuten zijn bedrijf voor. Naar aanleiding daarvan kunnen anderen vragen stellen. Zo krijg je een beter beeld van wat iemand doet. Verder zoeken we samenwerking met het zzp-collectief uit het Westerkwartier, tot voor kort Zuidhorn. Ik heb met de voorzitter gesproken over hoe we elkaar kunnen versterken. Dat krijgt nog een vervolg.” De derde vrijdagmiddag van de maand is uitgeroepen tot borrelmiddag voor zzp’ers. “Van half vier tot 17:00 uur is iedereen welkom voor een hapje en een drankje. De eerste staat gepland op 25 januari”, vertelt Nienhuis die nog op zoek is naar iemand die het bestuur komt versterken. “Specifiek naar iemand met een financieel/juridische achtergrond en voor het evenwicht het liefst een man.”

Het zzp-collectief heeft inmiddels een eigen website: www.zzpcollectiefnoordenveld.nl. “Daarop kunnen zzp’ers alle informatie over het collectief vinden. Het is straks ook de bedoeling dat je precies kunt zien wie er wanneer zit te werken zodat je een zzp’er kunt ontmoeten die jij interessant vindt. We zijn ermee bezig om daar een applicatie voor te maken.”