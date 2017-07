Ontmoetingsbank voor mooie ontmoetingen

NORG – Jan Otte, beheerder van de app-Nextdoor, wil dat Norgers elkaar meer gaan ontmoeten. Om dat voor elkaar te krijgen heeft hij afgelopen zaterdag een eerste stap gezet in het plaatsen van een zogenaamde ‘ontmoetingsbank’ in de Pastorietuin nabij kerk en Brinkhof in het centrum van het dorp.

Daan Rodie van de Design Academy Eindhoven bedacht het ontwerp, Zorgboerderij Prins stond borg voor het maken van de bank en wethouder Reint Jan Auwema verrichtte de opening. Er was koffie, cake en hoewel het enigszins regende, mocht dat de pret niet drukken. De eerste ontmoetingen vonden plaats en dat stemde tot tevredenheid. De bank kent een lengte van 4 meter en is voorzien van grillig gevormd eikenhout. De gemeente Noordenveld wil meer van dergelijke banken plaatsen.

‘Bij de app Nextdoor zijn meer dan 300 Norgers aangesloten. Doelstelling is om te komen tot een aantal van rondom de 700 gebruikers. Nextdoor is een Norger platform voor het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid, buurtpreventie, elkaar willen leren kennen, iets te koop aanbieden, het opsporen van een zoekgeraakt huisdier of gewoon om iets weg te geven of te ruilen. Het kan allemaal,’ legt Jan Otte uit. Wie meer wil weten kan gewoon even naar de website https://nextdoor.nl, registeren voor deelname kan dan ook gelijk.

Doordat de bank vier meter lang is, zal dat uitnodigen dat meerdere mensen op de bank plaats zullen nemen. Althans, dat is de gedachte van de makers. ” We hebben bij deze opening gelijk de eerste Norger koffie-bank ontmoeting georganiseerd. Zo komen mensen met elkaar in gesprek en is er ontmoeting. Een bank die uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan,’ zegt Jan Otte. ‘Dat is wat we graag willen.’