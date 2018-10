RODEN – Een ontruimingsoefening is natuurlijk een serieuze aangelegenheid. Maar bij het Thomashuis in Roden probeerden ze er toch een feestje van te maken. In het kader van brandveiligheid kwam de brandweer langs om een ontruimingsoefening op poten te zetten. De oefening verliep vlekkeloos en het is het personeel gelukt om er een leuke draai aan te geven.