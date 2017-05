Ontstaan vanuit een droom, gerealiseerd met liefde

Kleintje Cultuur: Vrouwen op de Borgh, de nieuwe expositie op de Roomsterborgh

LEEK – Het ontstond vanuit een droom. Een ontmoetingscentrum. Een plek waar kunst, cultuur, theater en muziek samenkomen én waar je fijne gesprekken kunt hebben. Voor alle mensen die het nodig hebben. Het was de droom van ondernemer Theo Tel. Een droom die hij najoeg. En hoe. Er verrees een borgh aan de Roomsterweg in Leek. Tot in het kleinste detail in perfectie uitgewerkt. Een statige lange laan leidt je naar Vrouwen op de Borgh, de expositie die Theo’s echtgenote Ineke Tel 4 lange weekenden in mei in de Roomsterborgh organiseert.

Een vastomlijnd plan lag er helemaal niet voor de borgh. Slechts twee dingen stonden vast. Theo wilde iets betekenen voor de omgeving en het moest een cultureel karakter hebben, vertelt Ineke Tel op een klapstoeltje in haar borgh. “Theo is een dromer. Altijd geweest. Kan zich dagen achter elkaar opsluiten in zijn werkkamer om te schetsen, denken en te tekenen. Over zijn ideeën praat hij niet. Alles zit in zijn hoofd.”

Het statige pand zou met al zijn historische elementen kunnen dateren uit het begin van de vorige eeuw. De hoge plafonds, de enorme ruimte, het unieke metselwerk, de fraaie kroonluchters en de kleuren op de muren doen je van de ene naar de andere verbazing laten vallen. Werkelijk over iedere vierkante centimeter is nagedacht. Is liefde ingestopt. Een mooier podium voor kunstenaars is amper denkbaar. Een podium dat trouwens spontaan ontstond. Over een galerie was nooit gesproken. “Mijn nichtje Korja sloeg een andere weg in in haar leven. Werd kunstenaar. Schildert vrouwen in cartoonstijl op doek. Hoe mooi zou het zijn dat ze hier kan exposeren, bedacht ik. Vrouwen op de Borgh was geboren.”

Op de expositie is het werk van 9 kunstenaars te bewonderen. Ode aan de vrouw zou ook een passende titel zijn. Vrouwen die vrouwen neerzetten in al haar unieke verschillende facetten. Ieder door zijn eigen bril. Prikkelend en inspirerend, dat zijn de vrouwen op de borgh. “Gemaakt door vrouwen die hun dromen hebben nagejaagd. Dat vind ik heel bijzonder”, vertelt Ineke die zichzelf de motor van de borgh noemt. Ze komt uit een kunstenaarsfamilie. Moeder was kunstenares, Inekes dochter, net als haar nichtje ook. “Deze poppen heeft mijn moeder gemaakt. 40 jaar oud zijn ze. Ik vind het geweldig dat ik haar op deze manier postuum kan eren.” Ook het werk van haar dochter is te zien in een serie schilderijen. ‘De groei van een kind’, noemt ze het. De eerste van de serie is een schilderij dat ze maakte toen ze 4 was, op de laatste prijkt haar afstudeerwerk, een gele NS-trein met een zwaaiende man op het perron. Een knap staaltje tekenwerk dat bijna een foto zou kunnen zijn als de man niet op surrealistische manier was neergezet.

En Ineke zelf? Die ontdekte haar liefde en aanleg voor fotografie tijdens de bouw van de Roomsterborgh en de naastgelegen hoeve. Met haar camera legde ze iedere bouwvakker vast. Niet van veraf, maar met de lens er bovenop. Dat vakmanschap moest in beeld gebracht worden vond ze. “Ieder met zijn eigen specialisme. Geweldig toch? Ik ben trots op ze. Ze hebben hun ziel er ingelegd. Ik zie het als een eerbetoon. Weet je welke ik het allermooist vind? Deze hier”, wijst ze naar een portret van een lasser die bezig is met een dakgoot. “Die gespierde, getatoeëerde armen bedienen zo’n klein lasapparaat. Prachtig vind ik dat.” Naast de vrouwen zijn ook al deze stoere kerels te bewonderen tijdens de expositie die afgelopen zaterdag geopend is door Tanja Haseloop. Benieuwd naar al die prachtige vrouwen? De Roomsterborgh is vier lange weekenden in mei geopend van zaterdag tot en met dinsdag van 13;00 tot 17:30. Roomsterweg 5-1 Leek