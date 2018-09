‘Ontwikkelen moét, wil je bij de top blijven horen’

Fitnesscentrum Roden opent volledige gerestylede cardiofitnesszaal

RODEN – 35 jaar dé sportschool van Roden, 35 jaar in ontwikkeling. Achterover leunen, daar doen ze niet aan bij Fitnesscentrum Roden. Innoveren en de lat steeds een beetje hoger leggen des te meer. Het is de enige manier om aan de top te blijven, vertelt ondernemer en eigenaar Bert de Groot. Onlangs is de volledige cardiofitnesszaal compleet gerestyled en ingericht met geavanceerde apparatuur om je uithoudingsvermogen en conditie snel op een hoger level te krijgen. “Als je op je veertigste een goede conditie hebt, kun je dat 30 jaar vasthouden. Dus je fit op je zeventigste? Wanneer je regelmatig beweegt lukt dat, wetenschappelijk bewezen.”

Je weet niet wat je ziet, wanneer je de nieuwe cardiofitnesszaal van Fitnesscentrum Roden binnenwandelt. Was het voorheen nog de meest ‘klinische’ ruimte van de sportschool, hoe anders is dat nu. Achter de witte systeemwanden bleken dezelfde rode bakstenen muren te zitten als de rest van het pand waar ooit de oude melkfabriek van Roden gevestigd was. Datzelfde geldt voor de robuuste ijzeren staalconstructie die tevoorschijn kwam na het weghalen van het systeemplafond. “In de tijd van de zuivelfabriek was dit nog de kantine voor het fabriekspersoneel, de enige ruimte die niet de fabrieksuitstraling had zoals de rest van het pand dat wel heeft. Nu sluit het volledig aan bij de ‘feel’ van de rest van onze sportschool.” De zaal is prettig ruim. Op zo’n 40 moderne toestellen kunnen sporters werken aan hun conditie en uithoudingsvermogen. “Er is inderdaad veel keuze. Dat geeft comfort voor de sporter én zorgt ervoor dat de wachttijden gereduceerd worden tot nul. Als je je spierkracht, spierlengte en uithoudingsvermogen op orde hebt, kun je fit ouder worden.”

Zones

Het handige is dat iedere ruimte een eigen thema heeft. De sportschool is namelijk opgedeeld in zones. Elke sporter kan lekker trainen, in een groep of voor zichzelf, op z’n eigen tempo en op een plek waar –ie zich het prettigst voelt. Wat je ook kiest, een eerste bezoek aan Fitnesscentrum Roden begint altijd met een gesprek. “We willen weten wat iemands doel is. Dat kan afvallen, fitter worden, werken aan conditie of bepaalde problematiek oplossen. Rugproblemen bijvoorbeeld. Daarbij is alles mogelijk; los trainen kan, een vast programma kan ook. Desgewenst onder begeleiding. Om de 4 à 6 weken evalueren we. Liggen we nog op schema? Moet er iets worden bijgesteld?, dát.”

Fitnesscentrum Roden is continu bezig met vernieuwing. Overal in Europa doet Bert de Groot inspiratie op en volgt de laatste ontwikkelingen om ze vervolgens te implementeren in zijn eigen sportschool. “Volgend jaar gaan we het achterste deel van de sportschool inrichten met volledig gedigitaliseerde innovatieve toestellen voor spier- en conditietraining. Echt, dat wordt een revolutie. Ontwikkelen moet, wil je bij de top blijven horen.” Fitnesscentrum Roden, Kanaalstraat 60-D, Roden. Telefoon: : 050 501 3000. Website: www.fitnesscentrumroden.nl