Ontwikkeling als hoofddoel bij Leekster Eagles

LEEK – De Leekster Eagles heeft met Martijn Alssema een gloednieuwe trainer in huis. Sinds twee maanden is Martijn de nieuwe trainer van de ploeg die ook komend seizoen in de Eerste Divisie zal uitkomen. De ambitieuze Alssema heeft er in ieder geval zin in. ‘We moeten vooral beter worden. Dat is het belangrijkst. Als komend seizoen een leerseizoen moet worden, dan is dat maar zo.’



Voor Martijn Alssema is zijn aanstelling als hoofdtrainer bij de Leekster Eagles zijn eerste trainersklus. Voorheen voetbalde de nog jonge trainer bij de club zelf. ‘Ik heb jaren in het eerste gespeeld en later nog in een recreatieteam’, zegt hij. Dat hij de club kent, kan een groot voordeel zijn. Hij weet hoe de hazen lopen in Leek.

De omschakeling van speler naar trainer is voor Martijn geen groot probleem. ‘Ik heb eerder al jeugdteams onder mijn hoede gehad, dus ik weet wat het betekent om voor een groep te staan. Met een gedeelte van de selectie heb ik gevoetbald, dus die rolverdeling is nu anders. Maar het is geen grote omschakeling’, benadrukt hij.

Het begin van de competitie heeft Martijn echter weinig positief gestemd. ‘We zijn slecht begonnen. Op dit moment hebben we vier punten, waar we er negen hadden kunnen hebben. Ik denk namelijk dat wij in de top 4 moeten kunnen eindigen. Na Texel en Veenhuis, die er volgens mij echt bovenuit steken, moeten wij met de besten meekunnen. Top 4 is dus reëel.’

De selectie van Leekster Eagles verloor verdediger Freddy van der Velde (hij gaat weer op het veld voetballen bij VV Roden), maar kreeg Erolind Derguti ervoor in de plaats. ‘De selectie is qua niveau te vergelijken met vorig seizoen’, zegt Martijn. De trainer geeft aan ook de jeugd scherp in de gaten te houden. ‘Je ziet dat jeugdspelers langzaamaan het tweede team binnen sijpelen. Dat is een goede ontwikkeling, want uiteindelijk moet je met de jeugd aan de slag.’

Komend seizoen hoopt Martijn met het eerste vooral progressie te boeken. ‘We moeten meer goals maken. Vorig seizoen waren dat er 83 en dat is veel te weinig. We missen teveel kansen. Daarnaast moeten we aan ons aanvallende spel werken. Het belangrijkst is dat we beter worden. Komend seizoen is dat hét doel.’

Foto: Antje van der Wal.