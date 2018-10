(On)zichtbaar

Column 83

Eén keer in de vier jaar gebeurt het. Dan ontwaken de politieke partijen en zien de inwoners van de gemeente –gemeenten in ons geval- hun volksvertegenwoordigers in levende lijve. Met jasjes in clubkleuren en gewapend met flyers, stickers en sleutelhangers zoeken ze de dorpskernen op. In de jacht op stemmen is alles geoorloofd. 50 kilometer fietsen? Geen CDA’er die er zijn of haar hand voor omdraait. Ondersteboven aan een klimrek hangen? Mark en Joachim kunnen dat! Al wordt dan wel uit veiligheidsoverwegingen de rode roos even aan de kant gelegd.

Ze zijn zichtbaar, de partijen, en dat is mooi. Enthousiast trekt men van evenement naar evenement en van debat naar debat. ‘Druk’, hoor ik tegenwoordig vaak als ik een kandidaat-raadslid spreek en vraag hoe het momenteel gaat. Druk is ook CDA-lijsttrekker Hielke Westra, stelt Westra zelf. Veel debatten, de agenda zit vol. Maar niet té vol, zo blijkt uit de mailbox van ondergetekende, want er is tijd genoeg voor een rondje door het Westerkwartier op Burendag. En ook een zaterdag later toert CDA er flink op los. Wij noteren afgelopen weekend een fietstocht van 50 kilometer. Van de Memory Walk in Leek, via Zuidhorn, Gaarkeuken naar feestend Grootegast (Open Air) en hardlopend Marum (MaRun) om nog net op tijd terug te zijn in Zuidhorn voor de Boom aan Z-eindmanifestatie. Behalve geflyerd wordt er onderweg ook druk gekeken naar problemen die spelen. CDA constateert –geheel terecht- dat de brug bij Gaarkeuken een knelpunt is. De brug staat inderdaad vaker omhoog dan dat hij plat ligt. Een filevormende ergernis. Maar dit geheel terzijde. CDA is zichtbaar in het Westerkwartier en lijkt op te trekken met de PvdA. Ook zij trekken fanatiek door het Westerkwartier. Van een serieus gesprek met vertegenwoordigers van de voedselbank en Stichting Leergeld naar het speelsere sporten in de Opender Veste, om zaterdag lekker af te sluiten op het Marktplein van Grootegast. En dan heeft André Hatzman ook nog tijd om ons allen een fijn weekend te wensen op Twitter. Hoe mooi is dat!

Iets minder zichtbaar is de ChristenUnie. Maar niet gevreesd! ‘Yes, we CU’, beloven zij plechtig met een knipoog naar de succesvolle campagne van Barack Obama. Ook al zien wij hen niet of nauwelijks, ze zien ons wél, aldus het verkiezingsmotto. D66 doet het slim. Zij wachten heel handig in een busje als een andere partij zich verzamelt om hun campagne te openen. Een toevalligheid? Of een typisch gevalletje van partycrashen. D66 zal geen stemmen hebben gewonnen op de parkeerplaats vol aanhangers van VZ Westerkwartier, maar waren wel zichtbaar. Zeker nadat ze nadien nog een aantal kleinere dorpen hebben bezocht. VZ is genoemd. Na de campagnestunt met Hans Nijland is het stil rondom de lokalen. Geen zichtbaarheid op straat. Echter, het zij ze vergeven want ze laten wel van zich horen. Over de rondweg om Leek, over woningbouw in Zevenhuizen-oost en over de vangrail langs het Van Starkenborghkanaal om maar wat te noemen. Ach, misschien is dat ook waar politiek zich meer mee bezig moet houden. Zelfs als zichtbaarheid eventjes heel erg gewenst is. Ook meer in de mailbox dan op straat is Sterk Westerkwartier. De A7 aanpakken, chatten met jeugd, mediwiet voor Schotse Hooglanders(?) en een referendum voor Opende. Er gaat (bijna) geen dag voorbij zonder een mail van de nieuwste lokale partij van het Westerkwartier. Mails doorspekt van mooie statements vol haalbare en minder haalbare kaarten. Het is genieten. GroenLinks laat eveneens van zich horen via de digitale weg. De vervallen panden die links en rechts in de toekomstige gemeente staan is de partij een doorn in het oog. Lijsttrekker Klaas-Wybo van der Hoek maakte zich recent al druk om een vervallen pand in de Herestraat van Grijpskerk en weet dat er ook in Zevenhuizen een paar rotte kiezen staan. Zichtbaar in de dorpen is GroenLinks niet, hoorbaar wel. Dat laatste gaat ook zeker op voor de VVD. Ook op deze plek is daar de afgelopen weken al voldoende over geschreven. Veelal negatief en dat is best jammer. Want over de VVD is ook voldoende goeds te melden. Kopvrouw Tanja Haseloop houdt zich naast politiek ook bezig met uitdagingen. Na de Noordenveldse Uitdaging die al drie jaar lang maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar verbindt heeft zij nu een vinger in de pap bij de Westerkwartierse Uitdaging. Of dat ook een succes gaat worden? Ongetwijfeld, dat is Haseloop wel toevertrouwd. Als ze ook de liberalen op koers weet te houden komt alles goed. Blijft over 50 Plus. We zien ze niet, we horen ze niet. En toch… Toch zouden ze maar zo als een duveltje uit een doosje tevoorschijn kunnen komen als grote winnaar tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Onzichtbaar is de onvrede in welzijnsland, maar onrust is er wel degelijk. Zeker bij de doelgroep vol ouderen, vol 50-plussers. Nét de groep waar 50 Plus zich op richt. Het zou zo maar kunnen dat de meest onzichtbare partij op 21 november opeens héél zichtbaar is.

