Ook de Ongenode Gast denkt mee op het eerste Denk Mee Café

RODEN – De parkeerplaats van de Vrijetijdsboulevard in Roden staat volgepakt met auto’s. Het is onmogelijk om de bolide binnen loopafstand van Snow&Co te parkeren en dus ziet de Ongenode Gast zich genoodzaakt om de wagen verderop te parkeren. Dan had hij maar eerder moeten komen, natuurlijk. Het is niet zo verwonderlijk dat de parkeerplaats van de Vrijetijdsboulevard zo volgepakt staat. Vanavond wordt in Snow&Co een heus ‘denk mee café’ georganiseerd, waarbij de centrumontwikkeling van Roden het onderwerp is. Een belangrijke avond dus, voor de betrokken inwoners van Roden en omstreken.

Het is warm in het houten café van Snow&Co. De presentatie van de gemeente is nog niet begonnen en dus ziet de Ongenode Gast nog kans om een kop koffie te halen. Op weg naar de bar komt hij een aantal prominente Rodenaren en Noordenvelders tegen, onder wie Jan ten Hoor, Bart de Vries, Jan Smit, Oeds Keizer, Otto Huisman, Bertjan Stadman en Mirjan Postma. Het café zit vol. Het is duidelijk dat de ontwikkeling van het dorp Roden – dat volgens velen allang geen dorp meer is, maar een ‘plaats’ – op de voet wordt gevolgd.

De koffie wordt vakkundig ingeschonken door Pieter Waning. Ondertussen richt het café zijn aandacht op een groot scherm, waar de presentatie van het ontwikkelingsplan van de gemeente wordt toegelicht. Dat is de afgelopen weken al meerdere keren gebeurd, maar voor de aanwezigen is het goed om de mogelijkheden ook in beeld en geluid te kunnen zien. Een stukje visualisatie, zullen we maar zeggen. Bert Jan Bodewes, projectleider van de centrumontwikkeling Roden, opent de avond. Aan de hand van enkele beelden, neemt hij de aanwezigen mee in de verschillende mogelijkheden van Roden. Daarbij laat hij onder andere foto’s zien een steeg in Leeuwarden, die prachtig verlicht is. ‘Naar het idee van een karkas van een walvis’, legt Bodewes uit. Het is soms wat lastig om het publiek mee te nemen in ‘de wereld der mogelijkheden’. Drenten zijn van zichzelf enigszins sceptisch en dus moeten de ideeën nog een beetje landen.

Na de presentatie van Bodewes, is het de beurt aan verantwoordelijke wethouder Henk Kosters. Hij vertelt over het ingezette proces, waarbij hij zijn favoriete woord ‘wyberen’ nog maar eens aanhaalt. Kosters houdt het kort, waarna men ter zake kan komen. Aan verschillende tafels in het café, kan vandaag over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben tot de centrumontwikkeling, worden gediscussieerd. De groepjes die gevormd worden, hebben dan de taak om binnen twintig minuten aan te geven wat volgens hen de meeste prioriteit moet hebben. Aan de tafel waar groot ‘retail’ op staat, is Bertjan Stadman gespreksleider. Hij heeft zijn handen er vol aan: iedereen wil zijn mening ventileren en dus is het lastig om bruikbare dingen eruit te halen. Wonder boven wonder lukt dit uiteindelijk toch. De kibbelende inwoners komen tot een akkoord en hebben hun punten weten aan te geven.

Dan is het eerst weer tijd voor een bakje koffie. Daar waren de bezoekers van deze enerverende avond wel aan toe. Er wordt teruggeblikt op de eerste ronde en wanneer Bodewes aangeeft dat het tijd is voor de volgende ronde, spoeden de betrokkenen richting de volgende tafel.

Nadat ook de tweede ronde aardig wat discussie heeft veroorzaakt, is het tijd om de resultaten aan een grote waslijn te hangen. Daar worden alle zaken verdeeld in tijdvakken. Zo zien de aanwezigen precies wat zij als prioriteit hebben aangegeven en welke zaken wel wat langer mogen duren. Om dan ook nog eens het spreekwoordelijk geld te verdelen, kunnen de bewoners ‘bitcoins’ hangen aan de zaken die zij het belangrijkst vinden. Zo hopen de betrokkenen van het plan een goed beeld te krijgen van de prioriteiten van de inwoners.

Tot slot kreeg wethouder Henk Kosters het woord. ‘Ik kan me voorstellen dat u nu denkt: sjongejongejonge, wat hebben we nou eigenlijk besproken? Het was volle bak vandaag en dan lijkt het allemaal wat door elkaar te lopen.’ Kosters verzekerde de aanwezigen dat de gemeente serieus om zal gaan met de inbreng van de aanwezigen en waakte voor luchtfietserij. ‘Uiteindelijk zal het boerenverstand moeten zegevieren’, sprak hij hoopvol. We zullen zien.

Wat: Denk mee café

Wanneer: dinsdag 30 januari

Hoe laat: 19:30 uur