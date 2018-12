‘Ook in 2018 zijn contacten tussen Oost en West nog steeds belangrijk’

Oost-West Kontakten staat voor 27e kerstmarkt

RODEN – Aanstaande zaterdag valt – gelijktijdig met de Roder Weihnachtsmarkt – de markt van Stichting Oost-West Kontakten. Het Koetshuis van Mensinge is op 8 december vanaf 11:00 uur het decor voor deze markt. Voor de stichting is dit altijd een belangrijk moment. De bevolking van Roden kan kennismaken met typische Tsjechische producten. De kleine winst is een welkome aanvulling op de gemeentelijke subsidie. Jantine Pleizier en Ria Fröling zijn al heel lang bij de markt betrokken en vertellen over het werk van Stichting Oost-West Kontakten.

De Stichting Oost-West Kontakten werd niet lang na de val van de Berlijnse muur in het leven geroepen. De naam zegt het eigenlijk al: de Stichting probeert de verbinding tussen Oost- en West-Europa te verbeteren. Hoe? Voornamelijk door uitwisselingen. Op het gebied van ambtenaren, scholen, maar ook op het gebied van de zorg. Door van elkaar te leren en nieuwe culturen te ontdekken, moet er wederzijds begrip ontstaan. Dat was zo’n dertig jaar geleden het idee en dat is nog steeds het ideale doel.

Jantine Pleizier kwam zo’n 25 jaar geleden bij de stichting terecht. ‘Ik had daarvoor bij de Culturele Raad Roden gezeten. Toen die werd opgeheven, was ik op zoek naar wat nieuws. Uiteindelijk ben ik gevraagd voor deze stichting en heb ik mij hier sindsdien voor ingezet.’ Ria kwam twintig jaar geleden bij de stichting, dus met de ervaring zit het wel goed. Door de jaren heen zijn zij vaak naar Tsjechië geweest, waar de partnergemeente van Noordenveld – Litomyšl – gevestigd is. ‘Hoe vaak? Dat weet ik zo niet. Maar zeker zo’n twintig keer’, schat Jantine in. Binnen de stichting zijn er meerdere werkgroepen, waaronder een werkgroep die zorg draagt voor de aansterkvakanties van kinderen uit Tsjernobyl. Maar Ria en Jantine zijn betrokken bij de werkgroep die met Litomyšl te maken heeft.

Door de jaren heen zagen zij hoe dit stadje steeds meer aansluiting kreeg op West-Europa. ‘De mensen in de Tsjechische steden staan meer voor deze invloeden open, dan bijvoorbeeld op het platteland’, zegt Jantine. Volgens haar is mede daarom deze stichting heel belangrijk. ‘In Oost-Europa zie je bepaalde nationalistische bewegingen steeds meer de kop opsteken. Ook de ontwikkelingen in Rusland baren zorgen. Juist daarom is het belangrijk om goed contact te houden’, meent zij. ‘Nationalistische politiek kan heel polariserend werken. In deze tijd blijft het contact belangrijk.’

Nog steeds zijn er veel gemeenten die op deze manier contact onderhouden met een partnergemeente uit het Oosten. Het zijn er echter minder dan andere jaren. ‘Sommige gemeenten vonden het te duur, of zagen het nut er niet van in. En zonder subsidie heb je geen bestaansrecht’, zegt Ria.

Datzelfde geldt voor de stichting waar Ria en Jantine vrijwilliger bij zijn. ‘We kregen de laatste jaren een kleine subsidie van de gemeente. De inkomsten uit onze jaarlijkse kerstmarkt zijn altijd belangrijk geweest. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar gelukkig wordt de kerstmarkt vaak goed bezocht. Er is een vaste groep die altijd wel terugkomt. De gemeente heeft sinds 2018 weer een subsidiepot voor internationale contacten, waardoor we de prijzen op deze Kerstmarkt laag kunnen houden’

De dames hopen dat bezoekers van de Weihnachtsmarkt in het centrum ook even doorlopen naar Mensinge. Aan het aanbod zal het niet liggen. Producten zoals glas- en kristalwerk, wijnglazen, heerlijke eigengebakken koekjes volgens Tsjechisch recept, kerstartikelen, biologische honing en unieke kerststukken worden aangeboden. Ook bijzonder zijn de kinderklompjes, die zijn beschilderd door de kinderen uit Tsjernobyl. ‘Dat hebben ze als blijk van dank gedaan’, vertelt Jantine. ‘In die klompjes zit vet voor de vogeltjes. Heel leuk voor in de tuin.’ Daarnaast zijn er ook handgemaakte bonbons te proeven. En voor de muzikale omlijsting zorgt het Vocaal Ensemble Roden, wat tijdens de markt drie optredens zal verzorgen.

De markt vindt plaats van 11:00 tot 17:00 uur en is gratis te bezoeken. De markt vindt plaats in het Koetshuis van havezate Mensinge.

Nieuwe burgemeester

Leuk om te vertellen: partnergemeente Litomyšl heeft sinds kort een nieuwe burgemeester. Het betreft de heer Daniel Brydl, wiens vader eerder al burgemeester was. Het gaat hier om een burgemeester die zijn sporen heel actief was op sociaal- en milieugebied. Bovendien heeft hij in Nederland gestudeerd. Stichting Oost-West Kontakten is zeer verheugd met de komst van de nieuwe burgemeester.