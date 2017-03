RODEN – Door een 14-15 zege op Harich is in navolging van de hoofdmacht ook het tweede team van KV Noordenveld zaalkampioen geworden. Door de zege was de ploeg van trainer Frank Meima met nog een duel te spelen niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Zaterdag spelen zowel het eerste als het tweede team nog in de zaal, daarna ligt de focus weer op de veldcompetitie.