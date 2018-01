Oosterveld Norg volop in ontwikkeling

NORG – De ontwikkelingen rondom het Oosterveld te Norg zijn in volle gang. Op de plaats waar de nieuw te bouwen wijk moet worden gerealiseerd, is men al druk bezig met het aanleggen van kabels en het afgraven van de grond.

Op vrijdag 10 november ging de eerste schop symbolisch de grond in. Het was wethouder Henk Kosters die de openingshandeling verrichte. Inmiddels is men dus druk bezig rondom het Oosterveld. De gemeente heeft de wens uitgesproken, om in het voorjaar van 2018 van start te gaan met de woningbouw in de nieuwe wijk. In december 2017 begon men met het aanleggen van de Oosterveldweg.