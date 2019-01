Op een knallend 2019!

NUIS/NIEBERT – Ieder jaar weer reuzegezellig: carbidschieten in het weiland schuin tegenover wegrestaurant In de Klaver. De jongens van Carbidclub Rood-Zwart hadden wederom alles tot in de puntjes verzorgd. Niet alleen het carbid zorgde voor een knallend uiteinde, ook het uitgebreide muziekprogramma zorgde voor vertier. Met optredens van onder andere Zwarte Jannes en Jelle B, werd het uiteraard weer een prachtige dag. Nu de kruitdampen zijn opgetrokken en Carbidclub Rood-Zwart weer een beetje helder is, begint het aftellen naar oudjaarsdag 2019.