Op fietssafari door de Onlanden

PEIZE – Altijd al eens willen weten wat er leeft en groeit in de Onlanden? Dan is dit je kans! Aankomende zondag kun je per stalen ros dwars door het natuurgebied dat ook erg geliefd is bij reeën. Speciaal voor deze excursie kom je op plekken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek. Samen met de boswachter fiets je 10 kilometer door een jong waterbergingsgebied. Handig is om –naast je fiets- een verrekijker mee te nemen en een paar waterdichte schoenen aan te trekken.

Wanneer: zondag 12 nov 2017 van 14:00 tot 16:00 uur. Waar: De Onlanden. Vertrekpunt: De Onlanden, De Onlanderij Madijk 1 TZ Eelderwolde