Op naar het laatste jaar van de gemeente Leek

Burgemeester Hoekstra houdt laatste nieuwjaarsspeech

LEEK – Afgelopen week werd in het gemeentehuis te Leek de állerlaatste nieuwjaarsbijeenkomst ooit georganiseerd. Per 1 januari valt Leek onder de gemeente Westerkwartier, waardoor de nieuwjaarsbijeenkomst voortaan elders zal plaatsvinden. Voor burgemeester Berend Hoekstra dan ook zijn laatste nieuwjaarsspeech als burgemeester.

De ontvangsthal van het gemeentehuis in Leek was goed gevuld. Alle prominenten uit de gemeente waren aanwezig, om nog één keer te proosten op het nieuwe jaar. Al kan dat volgend jaar natuurlijk ook, maar dan waarschijnlijk in Zuidhorn of Grootegast.

Om vijf uur begon burgemeester Hoekstra de aanwezigen toe te spreken. Allereerst sprak hij over de rustig verlopen jaarwisseling, waarbij de totale gementelijke schade 800 euro bedroeg. ‘Landelijk is de schade teruggelopen van 17 miljoen euro, naar 10 miljoen. Een mooi resultaat, maar nog altijd 60 cent per inwoner’, aldus Hoekstra. ‘Voor Leek zou dat dan, gelijk aan de landelijke trend, een kleine 12.000 euro zijn. Met nog geen 1000 euro liggen we dus ver onder het landelijk gemiddelde’, vervolgde hij. Daarna merkte Hoekstra overigens wel op dat hij zich wel in toenemende mate zorgen maakt om illegaal vuurwerk.

De burgemeester haalde in zijn speech het centrum van Tolbert aan. Hij gaf aan dat er een ‘mooi ontwikkelplan’ ligt om het centrum een nieuwe impuls te geven. Hij hoopt dan ook dat de betrokken partijen, die momenteel met elkaar overhoop liggen over de ontwikkeling van het centrum, er gezamenlijk uitkomen.

Uiteraard benoemde Hoekstra de wedstrijd in de Topsporthal Leek, tussen het Groningse Donar en het Franse Le Portel. ‘Een mega-operatie’, zo oordeelde de burgervader van Leek, die desondanks erg tevreden was over het resultaat.

Na de afsluiting van burgemeester Hoekstra – ‘Veul hail en zeeg’n’ – kon hij zich richten op de borrel. Dat was ‘m dan, zijn laatste nieuwjaarsspeech als burgemeester van de gemeente Leek. Emotioneel werd hij niet, maar hij gaat het burgemeesterschap wel missen. ‘Ik ga het zeker missen. Wat ik per 1 januari 2019 ga doen? Dat weet ik nog niet. Stilzitten kan ik in ieder geval niet, dus ik zal ongetwijfeld iets aanpakken. Een rentree in het basketbal? Dat lijkt me uitgesloten’, lacht de 65-jarige Hoekstra.

Oudejaarsstunt Tolbert

De burgemeester had in zijn speech nog aandacht voor de nieuwjaarsstunt van Tolbert, die bij wijze van grap het gemeentehuis van Tolbert als centrum voor de nieuwe gemeente Westerkwartier aan te wijzen. ‘Een fantastische stunt van de oudejaarsploeg’, zei Hoekstra. ‘Als blijk van waardering hebben we voor vandaag besloten om naast de Leekster driekleur ook de Tolberter vlag te hijsen.’