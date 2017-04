Op stand in de Tolberterstraat

LEEK – Op stand wonen in de Tolberterstraat. Het zou zo maar eens mogelijk kunnen zijn. De gemeente en een aantal initiatiefnemers hebben plannen voor de bouw van appartementencomplexen in de winkelstraat van Leek. Het zou gaan om maximaal 25 appartementen op de percelen Tolberterstraat 40 tot en met 50. Op maandagavond 1 mei is er van 19:30 tot 21:00 uur een inloopavond in het gemeentehuis over de nieuwbouwplannen.

Het plan, dat is ontworpen door architect Jacob van Ringen, bestaat uit maximaal 25 appartementen, eventueel aangevuld met ruimte voor maatschappelijke functies. De appartementen zijn verdeeld over drie gebouwen die in een semi openbare groene ruimte zijn geplaatst, aansluitend bij het bestaande groengebiedje op De Tip. Het plan bevindt zich nog in een oriënterende fase. De initiatiefnemers en de gemeente willen de nieuwe ontwikkeling graag delen met omwonenden en andere belangstellenden. Op de avond zijn zowel de architect als de ontwikkelende partij en de gemeente aanwezig om informatie te verstrekken over het plan en vragen te beantwoorden.