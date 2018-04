Op weg naar een jubileum: Koningsdag 2018 belooft groots feest

Koningsdag 2018 verhuist naar de Albertsbaan

RODEN – Eind deze maand is het alweer zover: Koningsdag 2018. Op vrijdag 27 april zal het centrum van Roden weer oranje gekleurd zijn. Dit jaar wordt het hele spektakel verhuisd naar de Albertsbaan, hét centrum van Roden. ‘Een ideale locatie’, zo meent Bernard Klaver, voorzitter van de Oranje Stichting Roden. Hij kijkt uit naar een groots evenement.

De voorbereidingen voor de Koningsdag begonnen, net als andere jaren, weer enkele maanden geleden. ‘In september zijn we begonnen’, zegt Bernard. ‘Dat is ook nodig, want er komt aardig wat bij kijken. Je moet goede artiesten hebben en voor het andere vertier moet ook gezorgd worden.’ Het bestuur is sinds Koningsdag vorig jaar flink gewijzigd. Sieny Mulder, toenmalig voorzitter, zwaaide namelijk af. Bernard Klaver volgt haar op. Samen met Willy Rijnberg, Fikre Forsido, Woudy ten Cate, Jan Plazier, Willy Roelsma, Roelof Kuipers en Ina Kuipers vormt hij het bestuur. Dit bestuur heeft voor de editie van 2018 werkgroepen gemaakt, die allen een verschillende taak op zich nemen. Bovenal is Bernard blij met de nieuwe locatie. ‘Door de verhuizing naar de Albertsbaan veranderen een aantal belangrijke zaken, qua indeling. Maar de Albertsbaan is ideaal voor Koningsdag.’

Opening

De openingshandeling vindt om 10:30 uur plaats op het podium op de Albertsbaan. De opening wordt verricht door burgemeester Klaas Smid. ‘Zelf doe ik ook nog een woordje’, zegt Bernard Klaver. ‘Daarna gaat er iets de lucht in. Nee, dit keer geen ballonnen.. Wat dan wel? Dat hou ik nog even geheim..’, zegt Klaver. Na de opening zullen er op het podium van de Albertsbaan allerlei optredens plaatsvinden.

De kinderspelen en het ponyrijden hebben alle ruimte aan de kant van Bakkerij van Esch gekregen. Daarnaast is de toiletvoorziening ook te vinden op de Albertsbaan.

Kindervrijmarkt

De befaamde Kindervrijmarkt vindt dit jaar plaats vanaf het Heereborchplein tot aan de Korenaar. De Padkamp en het laatste deel van de Heerestraat zijn niet langer beschikbaar voor deze markt. Vanaf de Heerestraat kan het smalle deel van de Albertsbaan aan twee kanten worden gebruikt tot aan het plein. Daarna kan dit alleen aan de kant van cafetaria De Berk. In de Wilhelminastraat kan het trottoir voor de Rabobank worden gebruikt. Daarna alleen nog de kant van Blokker tot aan het Heereborchplein. Leuk detail is dat hier ook een gigantische sjoelbak wordt geplaatst. Daarmee dienen de verkopers enige rekening te houden.

‘De Kindervrijmarkt is een hoogtepunt tijdens Koningsdag’, zegt Bernard Klaver. ‘Dit jaar is het zo ingericht, dat het wederom een spektakel lijkt te gaan worden.’ Daarbij benadrukt hij nog wel dat het hier gaat om een Kindervrijmarkt en dat commerciële verkopen of verkoop vanuit kofferbak of aanhangwagen niet toegestaan is.

Verkeer

Vanaf zeven uur ’s ochtends is het centrum van Roden afgesloten voor verkeer, in verband met de veiligheid. Bovendien zullen er dan allerlei zaken moeten worden opgebouwd. Voor zeven uur zullen dus alle auto’s uit het centrum verwijderd moeten zijn.

Wanneer de Kindervrijmarkt is afgelopen, zal de markt direct worden afgebroken en opgeruimd. Tot 17:00 uur zal daarom het centrum afgesloten blijven. Er zullen dan verkeersregelaars aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.

Seniorenmiddag

Speciaal voor de ‘oudere jongeren’ organiseert de Oranje Stichting de jaarlijkse seniorenmiddag. Dit jaar staat een gezellige show met Gré Parelmoer op het programma. Als zangeres, entertainer, comédienne en discodanseres weet zij er ongetwijfeld een feestje van te maken. De seniorenmiddag vindt om 14:00 uur plaats in Hotel Onder de Linden. Vanaf 13:30 is het ontvangst in Onder de Linden. Tijdens deze gezellige middag – voorzien van koffie, thee en gebak – zal ook een verloting plaatsvinden. Het bijzondere is, dat de seniorenmiddag volledig gratis te bezoeken is. Het betreft geen inloopmiddag. Belangstellenden die na 14:00 uur komen, kunnen aan de zijkant desondanks meegenieten van de gezellige show met Gré Parelmoer.

Jubileumeditie

De Koningsdag in Roden is inmiddels alweer bijna dertig jaar een fenomeen in de gemeente. In 1988 werd voor het eerst Koninginnedag gevierd in Roden. Een jaar later werd de Oranje Stichting Roden opgericht. Op weg naar het dertig jarig jubileum, is de Oranje Stichting daarom druk bezig met het organiseren van een groots jubileumfeest.

Hiervoor zijn echter wel sponsoren nodig. De Oranje Stichting doet daarom een oproep aan de plaatselijke ondernemer, om sponsor te worden van deze mooie stichting. ‘Zo kunnen wij ieder jaar een mooi feest organiseren, met een variëteit aan activiteiten en evenementen’, zegt Bernard.

Programma

10:00 uur – Klokken luiden Koningsdag in

10:00 uur – Oranjeconcert door CMV Oranje op de Albertsbaan

10:30 uur – Spectaculaire opening Koningsdag door burgemeester Klaas Smid

14:00 uur – Seniorenfeest + grote verloting in Onder de Linden

Activiteiten

Albertsbaan: Kinderspelen, Kindervrijmarkt, Dj Franky Rules, Ponyrijden, Showband Noordenveld, Brandweerdemonstratie.

Heerestraat: Kindervrijmarkt, Shantykoor ‘De Landrotten’, springkussens.

Wilhelminastraat: Multiculturele markt, hapjes uit diverse culturen, goede doelen, uitheemse muziek, Kindervrijmarkt.