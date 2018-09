Open Dag laat zien waarom de Schutse open moet blijven

De Schutse mág simpelweg niet verdwijnen

LEEK – Zaterdag 8 september. De dag waarop Dienstencentrum de Schutse haar deuren opent voor iedere geïnteresseerde bezoeker. Eenieder die De Schutse een warm hart toedraagt, weet dat deze Open Dag juist veel meer is dan slechts het laten zien van het dienstencentrum. De Open Dag is eveneens een schreeuw om het voortbestaan van de instelling, waar wekelijks honderden mensen gebruik van maken.

Tegen half elf is het al heel druk in De Schutse. Dat mag op zich geen verrassing heten. Wie er op een doordeweekse dag rond die tijd binnenstapt, komt altijd volk tegen. Speciaal voor deze Open Dag, is ook het Repair Café geïnstalleerd. Meestal zetelen zij op de woensdagmiddag in De Schutse, maar vandaag maken zij een uitzondering.

Even later lopen we Gerard Kosse en Tineke Turksema tegen het lijf. De twee zetten zich als geen ander in voor De Schutse. ‘We doen het niet voor onszelf, maar voor de mensen’, bevestigd Tineke. ‘Waar moeten zij heen als De Schutse verdwijnt?’

Of dat laatste zal gebeuren, ligt aan de Tintengroep. Zij zullen de aanbesteding van het Welzijnswerk in het Westerkwartier voor hun rekening mogen nemen. Althans, die kans is heel groot. Er loopt namelijk nog een kort geding, aangespannen door de Vlechtergroep. Dat is de groep die momenteel De Schutse ook onder hun hoede heeft. ‘Dat de Tintengroep de voorlopige aanbesteding heeft gewonnen, is goed. Maar ik hoop natuurlijk dat wij het kort geding gaan winnen’, zegt Gerard. Speciaal voor de Open Dag hebben Gerard en Tineke een lied ingestudeerd, wat zij enkele malen ten gehore zullen brengen.

De overname door de Tintengroep heeft verstrekkende gevolgen voor SPiNN, de organisatie voor maatschappelijk werk die zich in het Zuidelijk Westerkwartier vooral ophoudt. Eén van de meest vooraanstaande werknemers van SPiNN, is zonder twijfel Christel Elshout. ‘We zullen niet allemaal onze baan verliezen’, vermoedt zij. ‘Ik denk dat we zullen worden uitgenodigd om te solliciteren. Of ik er wakker van lig? Een beetje. Met mij komt het wel goed, daar ben ik niet bang voor. Maar als je de mensen hoort die het welzijnswerk ontvangen, dan merk je dat het hen écht wat doet. Zij zijn overstuur.’

Van die gevoelens valt op deze zaterdag weinig te merken in De Schutse. Het is bovenal een gezellige dag, precies zoals de organisatie voor ogen had. Vanuit een positieve gedachte laten zien waarom De Schutse zo belangrijk is. Neem nu de biljartclub die er zetelt. Of Sociëteit de Schakel die naast klaverjassen ook sjoelen organiseert. ‘De oudste Sociëteit van Leek’, weet secretaris Bert te vertellen, onder het genot van een potje klaverjassen. ‘Wij spelen op dinsdagmiddag.’ Eén van de tafelgenoten van Bert, is Willy. ‘Ik begon op mijn 52ste met klaverjassen in Leek. Ik ben nu negentig. Kun je nagaan’, lacht zij.

Naast de verschillende verenigingen en clubs, zijn er ook initiatieven als SeniorWeb die zetelen in De Schutse. Bert Zuidema, penningmeester van SeniorWeb en tevens leraar, vertelt waarom De Schutse zo belangrijk is. ‘We zitten hier tegen een zachte prijs’, vertelt hij. ‘Wanneer we een nieuw onderkomen moeten vinden, zal het lesgeld omhoog gaan.’ Al zo’n achttien jaar leert Bert ouderen om te gaan met de computer. ‘Soms is daar engelengeduld voor nodig. We geven les aan kleine groepen, zodat de kennis die wij overdragen goed blijft hangen.’ Dit levert soms mooie momenten op. Zo herinnert Bert zich een 84-jarige cursist, die zo enthousiast was over de cursus, dat ze tot twee uur ’s nachts achter haar computer zat. ‘Dat is toch wel heel bijzonder.’

SeniorWeb zit niet stil. Ondanks dat gebruikers van De Schutse zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat het Dienstencentrum daadwerkelijk verdwijnt, houden ze er zeker rekening mee. ‘We kijken al uit naar een nieuwe locatie en zijn druk bezig om een stichting te worden’, vertelt Bert. ‘We kunnen niet afwachten in de hoop dat het wel goed komt. Er moet puur zakelijk gekeken worden en dus zijn we druk bezig met een nieuwe locatie. We hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen. Maar je kunt er niet vanuit gaan.’

Rondkijkend in De Schutse, is het niet voor te stellen dat deze instantie komt te verdwijnen. Neem alleen al de honderden vrijwilligers en de verschillende diensten die worden aangeboden. Wie afgelopen weekend aanwezig was kan maar één conclusie trekken: De Schutse mág simpelweg niet verdwijnen.