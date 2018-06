Open Deur Route laat kunstenaars hun passie delen

Twee dagen kunst en cultuur in het hechte Nietap

NIETAP – Naar cultuur hoef je in de gemeente Noordenveld nooit ver te zoeken. Ieder dorp heeft zo zijn kunstenaars, al is het soms even zoeken tot je ze allemaal gevonden hebt. In Nietap-Terheijl is het gelukt om veel kunstenaars op te snorren en mee te laten doen aan de Open Deur Route. In het dorp waar straten zijn vernoemd naar Vincent van Gogh, Frans Hals en Rembrandt van Rijn, zal twee dagen lang een fraaie kunstroute worden uitgezet. Deze vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 juni. Dit als onderdeel van het dorpsfeest wat dit jaar wordt georganiseerd, ter ere van de 325ste verjaardag van het dorp en de 115e verjaardag van Buurtschap Nietap-Terheijl.

Het was Tiedia Dussel (op de foto rechts), kunstliefhebber woonachtig in Nietap, die met het idee voor een Open Deur Route kwam. ‘Het is bij toeval ontstaan’, zegt zij. ‘Ik weet dat ze het in Oldeberkoop al 40 jaar Open Stal organiseren en toen dacht ik: dat moet hier ook komen.’ Ze besloot hierop binnen te stappen bij buurtgenoot Henny Zikken (op de foto links), waarvan zij wist dat zij een fervent kunstenaar is. ‘Tiedia stelde het voor en toen is het balletje gaan rollen’, vertelt Henny, die gelijk enthousiast was. Het idee van de Open Deur Route is simpel. De naam zegt het al, de Open Deur Route is breder van opzet, niet alleen kunst maar ook andere uitingen van creativiteit zullen er te zien zijn.

Het resultaat mag er zijn: maar liefst 37 deelnemers en 22 verschillende locaties waaronder een aantal gastadressen.Niet iedere deelnemer komt uit Nietap of Terheijl, maar de meerderheid wel. In principe is de route voor de mensen van het dorp bedoeld, maar we zijn niet zo streng. We hebben dus ook kunstenaars uit bijvoorbeeld Peize en Roden’, vertelt Henny. Desondanks zijn alle adressen in Nietap en Terheijl te vinden, waardoor er een hele compacte route is ontstaan.

Ondanks dat iedereen mee mag doen, verwacht de organisatie goede inzet van de deelnemers. Je hebt natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid naar je publiek om iets moois of bijzonders te laten zien en ook goed te presenteren.’, zegt Henny, die zelf docent beeldend textiel in Groningen is. Omwille van de laagdrempeligheid, is gekozen voor de naam ‘Open Deur Route’. Dag de bezoekers straks bij de de kunstenaars en andere creatievelingen over de vloer komen, is bijzonder vindt Tiedia. ‘De kunstenaars hebben de mogelijkheid om van hun huis een museum/galerie te maken. Op die manier kunnen ze hun passie delen, wat uiteindelijk het hele doel van de Open Deur Route is.’ Henny beaamt dat en noemt zomaar eens een bijzondere locatie die tijdens de Open Deur Route te bezoeken is. ‘De Kijkschuur, hier aan de J.P. Santeeweg, is heel bijzonder. Dat is écht een oude schuur, waar door de jaren heen vrijwel niets veranderd is. Daar komt nu opeens kunst te hangen. Bijzonder toch?’.

Dit jaar vindt dus de eerste editie van de Open Deur Route plaats. Of er in de toekomst nog meer edities zullen plaatsvinden, weten de dames nog niet. ‘In ieder geval niet elk jaar. Misschien om het jaar, of om de drie jaar’, zegt Tiedia. Het nieuwe evenement bevestigt wel iets wat de dames allang wisten: in Nietap gebeurt een hele hoop. ‘Dit culturele evenement is “ons dingetje”, maar Nietap zit zeker niet stil. Nietap is altijd al een heel zelfonderhoudend dorp geweest, waarbij een hoog saamhorigheidsgevoel heerst. Dat zie je ook terug in deze route’, meent Tiedia.

Tiedia en Henny kunnen niet wachten op het weekend van 16 en 17 juni. Waar zij zich het meest op verheugen? ‘Ik ben benieuwd naar het werk van alle deelnemers zegt Tiedia, wat ze maken, hoe ze hun werk presenteren. Henny verheugt zich op de route en de verschillende activiteiten en is benieuwd hoe alles beleefd zal worden in het dorp. De kunst, de muziek, de tuinen, de proeverijen en veel meer.’

De Open Deur Route wordt op zaterdag 16 juni om 12:00 uur officieel geopend in Café de Waag te Nietap. De adressen zijn op zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur te bezoeken.Flyers zijn af te halen in de Waag, vanaf 13.00 uur.

Meer informatie over de route, de verschillende deelnemende adressen en Nietap in het algemeen, vindt u op www.nietap-terheijl.nl.