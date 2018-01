Open huis rsg de Borgen

NOORDENVELD/LEEK – Leerlingen uit groep 8 staan voor een spannende keuze; waar ga ik na de basisschool naar toe? Om de basisschoolleerlingen een goed beeld te geven van het voortgezet onderwijs organiseren de vestigingen van rsg de Borgen open huis van maandag 22 tot en met vrijdag 26 januari 2018.

Op het open huis wordt informatie gegeven over de school, over de verschillende opleidingen en de mogelijkheden van ondersteuning. De basisschoolleerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen de school bekijken en in gesprek gaan met leerlingen en docenten van de school. Er zijn verschillende activiteiten waar de bezoekers actief aan mee kunnen doen. De docenten en huidige leerlingen laten graag zien dat naast de vakken ook veel andere leuke activiteiten en (internationale) projecten worden georganiseerd. Zo krijgt de basisschoolleerling een goed beeld van rsg de Borgen.

Brede scholengemeenschap

rsg de Borgen is een brede scholengemeenschap met vestigingen in Leek, Roden en Grootegast. De vestigingen zijn verschillend van grootte en hebben ieder een eigen karakter. Samen bieden de vestigingen gymnasium, atheneum, technasium, havo, vmbo (tl, gl, kb en bb) en praktijkonderwijs (plus schakelklas) aan. Daarnaast zijn er combinatieklassen ath/havo, havo/tl en tl/havo voor leerlingen die nog niet zeker zijn van hun niveau. Met dit brede aanbod is er voor ieder kind een passende opleiding.

Begeleiding en extra ondersteuning

rsg de Borgen laat de leerling zijn talent ontdekken. Met LOB (loopbaanleren) leert de leerling keuzes te maken voor de toekomst. Daarnaast biedt de school extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben, de mentor speelt hierin een belangrijke rol. Op het open huis is volop gelegenheid om hierover vragen te stellen. Iedereen is van harte welkom.

Ronerborg, Burchtlaan 1, Roden op maandag 22 januari van 18.30 tot 21.00 uur, Woldborg, Kersenlaan 16, Grootegast op dinsdag 23 januari van 18.30 tot 21.00 uur, Nijeborg, Waezenburglaan 55, Leek op woensdag 24 januari van 18.30 tot 21.00 uur, Esborg, Burchtlaan 2, Roden op donderdag 25 januari van 18.30 tot 21.00 uur, Lindenborg, Waezenburglaan 51a, in Leek op vrijdag 26 januari van 16.00 tot 21.00 uur. Rondleidingen om 16.00 uur en 18.45 uur.