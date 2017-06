RODERESCH – Zondag 9 juli kan er een bezoek gebracht worden aan de bijenstal aan de Esweg 32 in Roderesch. Er zijn twee imkers aanwezig die uitleg geven over het boeiende leven van de honingbij.

Een bijenvolk kan bekeken worden in een bijenobservatiekast. Op het dak van de garage is een sedumdak aangelegd speciaal voor de bijen. In de tuin staan heel veel drachtplanten voor bijen en hommels. Er is verkoop van honing, calendula crème en bijenplanten. De open imkerijdag is van 10.00 tot 16.00 uur.