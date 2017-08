Open Tuinendag bij ‘groene oase’ in Lucaswolde

LUCASWOLDE – In de hele provincie Groningen waren afgelopen weekend de mooiste tuinen te bezichtigen. Van Ulrum tot aan Middelstum openden zowel particulieren als bedrijven hun prachtige tuinen en lieten de belangstellenden binnen om te genieten van al het moois dat te aanschouwen was. Eén van de deelnemers was tuinplantenkwekerij de Groene Gast, een groen paradijs midden in het Westerkwartier dat vele gasten mocht verwelkomen gedurende deze speciale tuinentweedaagse. Met recht, want rondom het huis is het weiland in de loop der jaren veranderd in een groene oase van rust en een veilig thuis voor allerlei dieren en wilde planten.