Openbare training Abiant Lycurgus in Leek

LEEK – De regerend landskampioen volleybal Abiant Lycurgus traint komende zaterdag in Leek. Het team van coach Arjan Taaij staat wederom in de finale om het landskampioenschap. Afgelopen zondag wonnen ze de eerste play-off wedstrijd in Martiniplaza in Groningen met 3-1. Komende zondag is de 2e en laatste play-off wedstrijd, worden er dan 2 sets gewonnen van Orion in Doetinchem, dan zijn de Groningers voor het 2e achtereenvolgende jaar kampioen van Nederland. De training zaterdag in Leek is in de Rodenburghal en is openbaar en vrij toegankelijk. De training begint rond 14.00 uur en eindigt rond 15.30 uur.