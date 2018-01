LEEK – De regerend landskampioen volleybal Abiant Lycurgus traint komende vrijdag 26 januari in Leek. Het team van coach Arjan Taaij werd de afgelopen 2 jaren landskampioen en staat ook op dit moment in de eredivisie bovenaan. De training vrijdagmiddag in Leek is in de Rodenburghal en is openbaar en gratis toegankelijk. De training begint rond 13.30 uur en eindigt rond 15.30 uur, de tijden zijn bij benadering.