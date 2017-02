‘Openheid en vertrouwen in samenleving door onderlinge ontmoetingen’

ConnectingFriends ‘nieuwe stijl’ ondersteunt eerste project

RODEN – Jan van Bon en Marian Stoppelenburg uit Roden introduceerden in 2014 hét platform voor gastvrije reizigers: ConnectingFriends. Daarmee ging een droom in vervulling. Jan en Marian geloofden heilig in het concept, en doen dat nog steeds. Wél hebben ze na een pilot van twee jaar een aantal zaken – na een grondige en nuchtere analyse- aan het platform veranderd, waardoor het nóg eenvoudiger wordt om gastvrije reizigers te ontvangen én om gastvrije reiziger te zijn. ‘Onze droom is en blijft dat het netwerk van gastvrije reizigers openheid en vertrouwen in de samenleving versterkt door onderlinge ontmoetingen. Daarnaast ondersteunen de leden via een gezamenlijke spaarpot en voor een klein bedrag per maand bijzondere projecten’, zeggen Marian en Jan, die via ConnectingFriends ondertussen al een eerste project financieel hebben ondersteund. En dus verwonderden Jan en Marian zich onlangs op het eiland Santo Antao, in Kaapverdië.

Eerst maar eens over de gastvrije reiziger. Wie zijn dat dan? ‘Mensen met in elk geval ruimte in hun huis en hart’, zeggen Marian en Jan. ‘Mensen waar de deur open staat. Mensen die open staan voor ontmoetingen en die bereid zijn reizigers een maaltijd, een overnachting én een ontbijt te bieden, zonder daar geld voor te vragen. Leden hechten toch al meer waarde aan mensen en ontmoetingen dan aan geld en materiele zaken. We hebben een aantal zaken aangepast als je de site van nu afzet tegen de site van twee jaar geleden. Het is eenvoudiger om lid te worden. Aanvankelijk moest je als het ware voorgedragen worden. Sommige mensen bleken daar in de praktijk toch wat moeite mee te hebben. Verder hebben we de manier van onderling communiceren aangepast en zijn leden onderling te zien via een zelf aangemaakt profiel. Verder werken we dus met een kleine contributie, die we besteden aan speciale projecten. Leden kunnen zelf met suggesties komen. Lid worden biedt voordelen en kansen. Je bespaart kosten van maaltijden en overnachtingen en bovendien steun je projecten waarbij je er voor de volle honderd procent van uit kunt gaan dat de gelden terecht komen daar waar ze horen. We weten niet wat eens een strijkstok is’, zeggen Jan en Marian.

Uren, dagen, maanden. Jan en Marian doen er alles aan mensen te wijzen op hun netwerk, op hun platform. Op de voordelen, op wat het te bieden heeft. ‘ Zelf hebben we al heel veel mensen op deze manier mogen ontmoeten. Echt geweldig. Je moet er open voor staan, je moet van een goed gesprek en gezelschap houden. Het draait om openheid en vertrouwen. Op deze manier kunnen we de wereld een heel klein beetje verbeteren.’

Nieuw aspect is dus ook de ondersteuning van projecten. En hoewel de nieuwe site nog duidelijk in de opstartfase verkeert, is nu al een project in Kaapverdië ondersteund. De manier waarop vertelt eigenlijk het geweldige idee achter het netwerk. ‘We leerden via ConnectingFriends Maria kennen. Ze woonde afwisselend in Rotterdam en op Kaapverdië. We wisten dat ze zich daar inzet voor kinderen die in een crèche verblijven en dat leek ons een prima project om te steunen, en wellicht ook te blijven ondersteunen. En dus zijn we die kant op gegaan. Let wel: we moesten alleen zorgen dat we er kwamen, Maria is immers iemand die graag gastvrije reizigers ontvangt. Wat we daar beleefd hebben, is echt onvergetelijk. Een werkelijk unieke ervaring. En we hebben met eigen ogen gezien dat het project dat we steunen, elke eurocent waard is’, zeggen Jan en Marian, die een boekje, een film en talloze foto’s maakten, uiteraard allemaal te zien op de website.

Nog leuker wordt het verhaal als je weet dat Maria ondertussen getrouwd is met een man die ze ook via het netwerk leerde kennen. Mooier kan eigenlijk niet. Waar gastvrijheid al niet toe kan leiden. Marian en Jan waren op het eiland Santo Antao. Zo’n authentiek Kaapverdisch eiland, waar de tijd stil heeft gestaan. Waar mensen met niets ontzettend gelukkig zijn. Waar vis wordt gevangen, op het strand of in de haven wordt geslacht en meteen wordt opgegeten, en waar de natuur zó mooi is, dat je het eigenlijk niet kunt geloven. ‘Zaten we ergens op het eiland boontjes te pellen. Je hoorde niets, behalve het geluid van de Atlantische Oceaan. Zó mooi, amper uit te leggen. En dat via ons netwerk. Ons platform.’

Jan en Marian geven altijd het goede voorbeeld. Niet zelden gooien ze de huisdeuren wagenwijd open. Zelfs met kerst en tijdens de jaarwisseling. ‘Ontmoeting is iets dat je leven verrijkt. Wat beweegt mensen? Wat houdt ze bezig, wat zijn hun denkbeelden? Kijk, je kunt heel simpel een hotel boeken. Kost je geld en veelal lig je vervolgens maar wat alleen op je kamer. Kun je toch veel beter nieuwe mensen ontmoeten? Het biedt kansen én het is nog goedkoper ook, al is dat voor ons persoonlijk niet het belangrijkste. Wel is het zo dat mensen die gebruik maken van ons netwerk geld besparen. En dus is de kleine bijdrage van vijf euro per maand beslist niet teveel gevraagd. En dat geld kunnen we – met behulp dus van de leden- heel goed besteden. Het project op Kaapverdië is daar een prachtig voorbeeld van.’

Zie voor meer: www.connectingfriends.net.