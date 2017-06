Openluchtspel ‘Op Hoop van Zegen’ in de bossen van Nienoord

LEEK – Een vissersdorp in het bos van Nienoord. Dat lijkt vreemd, maar bij een openluchtspel is er veel mogelijk. En dat laat Speelgroep Leek ook zien bij deze eigen bewerking van het bekende verhaal van ‘Op Hoop van Zegen’ van Herman Heijermans. De voorstelling, onder regie van Hiepie Hoogeveen, wordt elke avond van 5 t/m 8 juli op podium Nienoord in Leek gespeeld, aanvang half 9.

Een klein vissersdorp is voor zijn schamele inkomsten afhankelijk van de zee en de reder. Het is een harde wereld waarin mannen weken op zee zijn en stormen trotseren. De vrouwen en kinderen blijven thuis achter. Ze hopen en bidden voor een behouden thuiskomst en vertellen elkaar over de ontberingen op zee. Kniertjes zoon Geert verzet zich tegen dit hopeloze bestaan, maar hij is en blijft wel een visser. Zijn jongere broer Barendje wil een ander vak en niet naar zee. Daar is echter geen geld voor en dus stuurt moeder Knier hem tegen wil en dank de zee op, zijn noodlot tegemoet.

Aan deze voorstelling doen zo’n 30 spelers en figuranten mee. De Speelgroep heeft hiervoor de hulp ingeroepen van diverse spelers van andere verenigingen. Voor de gelegenheid is er een meisjeskoor samengesteld en zelfs zijn er door Ike Stubbe 40 mannen geportretteerd. Bij elkaar spektakel genoeg, zoals je dat bij een openluchtspel kunt verwachten.

Wanneer: 5 tot en met 8 juli, waar: Podium Nienoord te Leek, tijd: 20:30. Kaarten kosten12,50 in de voorverkoop en zijn verkrijgbaar via via internet en bij Primera in Leek. Meer informatie is te vinden op: www.speelgroepleek.nl.