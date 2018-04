Opgeven voor de Billie Turftocht

ZEVENHUIZEN – Voor de twaalfde editie van de Billie Turftocht op 16 juni aanstaande, is gekozen voor het thema ‘Billie laat je proeven’. Proeven aan de mooie omgeving, proeven aan muziek, cultuur en aan allerlei lekkers uit de regio. Maar ook proeven aan de multiculturele samenleving! Hiervoor is er samenwerking gezocht met nieuwe inwoners in de regio Zevenhuizen. Zij gaan de wandelaars laten proeven aan hun culturen. Voor de wandelaars van de vijftien kilometer, heeft de organisatie nog een extra verrassing in petto. Deelnemen aan deze jaarlijks unieke tocht, kan via www.billieturftocht.nl of bel 0594-632433 of 0594-631007.