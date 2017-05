Opnieuw geld voor ‘Zonnelening’

PEIZE – Wethouder Jos Huizinga maakte donderdag tijdens de bijeenkomst ‘Zon Zoekt Drent’ het subsidiebudget voor 2017 voor zonneleningen bekend. Woningeigenaren kregen tijdens de bijeenkomst ook informatie en tips van bedrijven van het Drents Energieloket over zonnepanelen, zonneboiler en de zonnelening. De regeling ‘Zonnelening’ is begin 2014 in werking getreden. Voor het jaar 2017 is door de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe opnieuw budget beschikbaar gesteld. De zonnelening kan vanaf 11 mei worden aangevraagd bij samenwerkingsverband Noord Nederland. Tijdens de bijeenkomst bij Ensing afgelopen donderdag gaven het Drents Energieloket, EC Noordseveld en Buurkracht en Buurtteam Kortland een presentaie, daarnaast was en een (lokale) bedrijvenmarkt.