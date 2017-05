Opnieuw prijzen voor Tiga-turners!

Afgelopen zaterdag stond de districtsfinale/Noord-Oost finale voor de turners van Tiga op het programma. Roemer van den Akker kon helaas in de eerste wedstrijd niet deelnemen. In de derde wedstrijd waren Levi van Bergen, Julius Benus en Dennis Bijsterveld aan de beurt. Levi van Bergen wist na een stabiele wedstrijd 16e te worden en Julius Benus mocht in hetzelfde niveau zelfs de zilveren medaille in ontvangst nemen! Dennis Bijsterveld had ook een goede wedstrijd en werd 5e! In de laatste wedstrijd mochten Roan van der Kaap en Max van der Naalt hun kunsten tonen aan de jury. Roan wist 6e te worden en Max eindigde als 3e in hetzelfde niveau!





Aanstaande zaterdag staat voor Julius en Dennis het NK vierde divisie op het programma in Amsterdam