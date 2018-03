Oprichting Stichting Tandemteam Double Trouble een feit

RODEN – Afgelopen week werd de stichting Tandemteam Double Trouble opgericht onder toeziend oog van notaris Herman Holland van notariskantoor Holland & Van der Woude notarissen & adviseurs. De stichting is opgericht ter ondersteuning van Rick Veldkamp en Luuk Jansen, die gezamenlijk het tandemteam vormen. Rick is slechtziend door een progressieve oogziekte, waardoor hij niet in staat is om zelfstandig deel te nemen aan wielerwedstrijden. Daarom is hij twee jaar geleden gestart met het fietsen op de racetandem tijdens de opstapdagen van de Johan Cruijff Foundation en de KNWU Paracycling. Al gauw bleek dat Rick aanleg had voor het fietsen, waardoor hij een plaats wist te bemachtigen in de talentenselectie van het paracycling team van de KNWU.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het verhaal van Rick, of een bijdrage wil leveren in de vorm van sponsoring of naamsvermelding, is er de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen. Dit kan via rickveldkamp@outlook.com.