‘Opstekertje’ voor D66 in de Hoprank

NOORDENVELD – De uitslag in de Hoprank te Peize ‘valt mee’ voor D66. Dat zei lijsttrekker Gerbrant Fennema zojuist. Gemeentebelangen heeft in Peize met 589 stemmen meer gehaald dan in welk stembureau dan ook.

In de Hullen te Roden won Gemeentebelangen ook, maar daar was de afstand tussen tweede plaats Lijst Groen Noordenveld te verwaarlozen.